Polska wśród najbardziej homofobicznych państw Europy: wypada najgorzej w UE

ILGA-Europe – grupa promująca interesy lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych w Europie – opublikowała nowy ranking mierzący poziom równouprawnienia osób LGBTI w Europie. Polska zajęła w nim ostatnie miejsce wśród państw Unii Europejskiej. Z kolei Norwegia znalazła się w grupie krajów najbardziej zaangażowanych w obronę praw osób LGBTI.

Polska 3 raz z rzędu na ostatnim miejscu wśród krajów UE - znamy wyniki rankingu @ILGAEurope Jeżeli nie chcemy być Rosją Unii Europejskiej, to natychmiast musimy podjąć działania na rzecz równouprawnienia osób LGBT+ Więcej tu: https://t.co/ZFJsefVUma pic.twitter.com/MXQKoQAHsC

Po raz siódmy z rzędu najlepszym wynikiem może pochwalić się Malta (92,02 proc.). Kolejne lokaty zajęły Dania, Belgia, Norwegia oraz Luksemburg. Wysokie miejsca zajęły także pozostałe państwa nordyckie – Szwecja (6. miejsce), Islandia (9. miejsce) oraz Finlandia (12. miejsce). Największą zmianę odnotowano w Łotwie (17 proc. w 2021 i 22 proc. w 2022 roku). Państwo wprowadziło w ciągu ostatnich 12 miesięcy orientację seksualną jako przesłankę chronioną w Kodeksie Karnym. – Pozytywny trend przed wojną można było zaobserwować również w Ukrainie (19 proc.), która przygotowując się do wejścia do Unii Europejskiej podjęła określone działania na rzecz równouprawnienia osób LGBT+, takie jak zniesienie ograniczeń dot. oddawania krwi przez mężczyzn wchodzących w relacje seksualne z innymi mężczyznami – zwraca uwagę KPH.

Osoby analizujące polskie prawodawstwo zwracają uwagę, że w ciągu ostatniego roku nie zmieniło się nic, co mogłoby poprawić sytuację Polski. Do największych minusów zaliczają się brak równości małżeńskiej oraz brak zapisów w Kodeksie Karnym, które chroniłyby osoby LGBT+ przed homo- i transfobiczną przemocą. KPH negatywnie ocenia także dalszą możliwość prowadzenia „terapii” konwersyjnych oraz konieczność pozywania do sądu rodziców w sytuacji potrzeby zmiany płci.



