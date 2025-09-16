Polska w centrum wojennej strategii. Norwegia zbudowała bazę Jomsborg dla ukraińskich żołnierzy

Lokalizacja obozu nie jest znana. Wojsko podaje jedynie szczątkowe informacje dot. południowo-wschodniej Polski. Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne

W południowo-wschodniej Polsce rozpoczęła się międzynarodowa operacja wojskowa pod norweskim dowództwem, której celem jest szkolenie ukraińskich żołnierzy. Inicjatywa, nazwana Operacją Legio, odbywa się w specjalnie wybudowanym obozie Camp Jomsborg. Dla Norwegii jest to pierwsza tego typu operacja międzynarodowa prowadzona poza granicami kraju.

Szkolenie ma charakter wysoce realistyczny, odtwarzając warunki panujące na polu bitwy, w tym eksplozje i zadymienie. Ukraińscy żołnierze, przybywający bezpośrednio z frontu, uczą się taktyki, walki w okopach oraz obsługi dronów. Program kursów powstaje w ścisłej współpracy ze stroną ukraińską, która określa swoje najpilniejsze potrzeby.



Kluczowym elementem jest nauka radzenia sobie ze stresem bojowym, co ma bezpośrednio zwiększyć przeżywalność na froncie. Lokalizacja w Polsce gwarantuje bezpieczeństwo, chroniąc uczestników przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronowymi.

Wiodącą rolę w Operacji Legio pełnią Norweskie Siły Zbrojne.Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne

Wspólna operacja Polski z krajami nordyckimi i bałtyckimi Operacja Legio ma charakter wielonarodowy i oprócz Norwegii obejmuje wszystkie kraje nordyckie, państwa bałtyckie oraz Polskę. Współpraca przynosi obopólne korzyści, ponieważ nie tylko Ukraińcy zdobywają nowe umiejętności. Norwescy instruktorzy uzyskują unikalną wiedzę na temat współczesnej wojny bezpośrednio od żołnierzy z doświadczeniem bojowym.



Doświadczenia te są następnie wykorzystywane do doskonalenia i rozwoju norweskich sił zbrojnych. W ten sposób szkolenie staje się platformą wymiany wiedzy o kluczowym znaczeniu dla obronności państw sojuszniczych.

Wspólne ćwiczenia opierają się m.in. na wymianie doświadczeń pomiędzy państwami uczestniczącymi a Ukrainą.Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne

Camp Jomsborg w Polsce. Lokalizacja ściśle tajna Budowa obozu Camp Jomsborg, jednego z największych norweskich obozów zagranicznych w historii, wymagała wycięcia dziesiątek tysięcy drzew i zaangażowania setek norweskich żołnierzy. Docelowo baza ma pomieścić kilkuset ukraińskich kursantów jednocześnie, a jej budowa stanowiła wyzwanie logistyczne, wymagające uzyskania polskich pozwoleń.



Operacja odbywa się w kontekście wojny na wyniszczenie, a jej celem jest m.in. rozwiązanie problemów logistycznych, z jakimi borykają się Ukraińcy na froncie. Ze względów bezpieczeństwa lokalizacja obozu jest tajna, choć dowództwo nie uważa bezpośredniego ataku za duże zagrożenie na terytorium NATO.

Operacja Legio jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w historii, w którym Norwegia pełni rolę wiodącą. Praca z żołnierzami przybywającymi prosto z frontu nadaje szkoleniu szczególnej wagi, co podkreślają norwescy instruktorzy. Wiedzą oni, że przekazywane umiejętności mają bezpośredni wpływ na zdolność ukraińskich żołnierzy do przetrwania po powrocie do walki.