Polska w centrum wojennej strategii. Norwegia zbudowała bazę Jomsborg dla ukraińskich żołnierzy
16 września 2025 12:11
Lokalizacja obozu nie jest znana. Wojsko podaje jedynie szczątkowe informacje dot. południowo-wschodniej Polski. Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne
Kluczowym elementem jest nauka radzenia sobie ze stresem bojowym, co ma bezpośrednio zwiększyć przeżywalność na froncie. Lokalizacja w Polsce gwarantuje bezpieczeństwo, chroniąc uczestników przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronowymi.
Wiodącą rolę w Operacji Legio pełnią Norweskie Siły Zbrojne.Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne
Wspólna operacja Polski z krajami nordyckimi i bałtyckimi
Doświadczenia te są następnie wykorzystywane do doskonalenia i rozwoju norweskich sił zbrojnych. W ten sposób szkolenie staje się platformą wymiany wiedzy o kluczowym znaczeniu dla obronności państw sojuszniczych.
Wspólne ćwiczenia opierają się m.in. na wymianie doświadczeń pomiędzy państwami uczestniczącymi a Ukrainą.Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne
Camp Jomsborg w Polsce. Lokalizacja ściśle tajna
Operacja odbywa się w kontekście wojny na wyniszczenie, a jej celem jest m.in. rozwiązanie problemów logistycznych, z jakimi borykają się Ukraińcy na froncie. Ze względów bezpieczeństwa lokalizacja obozu jest tajna, choć dowództwo nie uważa bezpośredniego ataku za duże zagrożenie na terytorium NATO.
