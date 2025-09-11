Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Eksperci ostrzegają: drony w Polsce pokazały, że Norwegia ma luki w obronie

Emil Bogumił

11 września 2025 13:24

Kopiuj link
Eksperci ostrzegają: drony w Polsce pokazały, że Norwegia ma luki w obronie

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zamieścił w sieci zdjęcie drona, którego znaleziono pod Elblągiem. Fot. Jacek Protas, X

Norwegia intensyfikuje debatę o wzmocnieniu obrony powietrznej po incydentach związanych z wojną w Ukrainie i ostatnich wydarzeniach w Polsce. Eksperci ostrzegają, że obecne zdolności Norwegii są ograniczone i nie wystarczą do ochrony kraju przed nowoczesnymi zagrożeniami.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na norweski

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Ogłoszenia MojaNorwegia

Wykładowcy uczelni wojskowych i analitycy wprost wskazują, że obecna obrona powietrzna Norwegii obejmuje jedynie wybrane punkty strategiczne, głównie bazy Ørlandet i Evenes. Reszta kraju, w tym Oslo i inne większe miasta, pozostaje praktycznie bez ochrony przed nowoczesnymi rakietami czy dronami.

Eksperci przypominają na łamach TV2, że część norweskiego sprzętu została przekazana Ukrainie, co dodatkowo ograniczyło zdolności obronne kraju. W kontekście naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony podkreśla się, że podobne ryzyko może dotyczyć również Norwegii.
Alarm w NATO po incydencie w Polsce. Norweskie komentarze nie pozostawiają złudzeń

Norweski rząd chce wzmocnić obronę

Rząd w Oslo zapowiedział konkretne działania, które mają zmienić sytuację. Plan obejmuje zakup systemu obrony dalekiego zasięgu zdolnego do neutralizacji rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, a także podwojenie liczby baterii NASAMS.

Modernizacji mają zostać poddane także radary, co umożliwi szybsze i skuteczniejsze wykrywanie zagrożeń. Decyzje te są odpowiedzią zarówno na rekomendacje wojskowych, jak i presję polityczną wynikającą z wydarzeń w regionie.
Na zdjęciu: samolot myśliwski F-35. Podobne maszyny zajmowały się neutralizacją dronów, które w nocy z 9 na 10 września naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Na zdjęciu: samolot myśliwski F-35. Podobne maszyny zajmowały się neutralizacją dronów, które w nocy z 9 na 10 września naruszyły polską przestrzeń powietrzną.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Wszystko przez wydarzenia w Polsce i wojnę w Ukrainie

Dyskusja o obronie powietrznej zyskała dodatkowy wymiar w związku z doświadczeniami wojny w Ukrainie, gdzie ataki rakietowe i dronowe mają codzienny charakter. Wskazuje się, że sytuacja Polski – państwa sąsiadującego z Ukrainą – pokazuje, jak realne jest ryzyko przypadkowego naruszenia przestrzeni powietrznej przez środki bojowe.

Norweskie władze i dowództwo wojskowe uważają, że bez szybkich inwestycji kraj może pozostać narażony na podobne incydenty. Dlatego obrona powietrzna została uznana za kluczowy element „forsvarsløft”, czyli planu wzmacniania krajowej obronności.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Troll Rental
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Szkolenia Online 96015 ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Masaż FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy !
Przejdź do ogłoszenia
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy ! Stillas utleie As Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta
Szukam podwykonawców Oslo i okolice OD ZARAZ!
Przejdź do ogłoszenia
Szukam podwykonawców Oslo i okolice OD ZARAZ!
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.