Eksperci ostrzegają: drony w Polsce pokazały, że Norwegia ma luki w obronie
11 września 2025 13:24
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zamieścił w sieci zdjęcie drona, którego znaleziono pod Elblągiem. Fot. Jacek Protas, X
Eksperci przypominają na łamach TV2, że część norweskiego sprzętu została przekazana Ukrainie, co dodatkowo ograniczyło zdolności obronne kraju. W kontekście naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony podkreśla się, że podobne ryzyko może dotyczyć również Norwegii.
Norweski rząd chce wzmocnić obronę
Modernizacji mają zostać poddane także radary, co umożliwi szybsze i skuteczniejsze wykrywanie zagrożeń. Decyzje te są odpowiedzią zarówno na rekomendacje wojskowych, jak i presję polityczną wynikającą z wydarzeń w regionie.
Na zdjęciu: samolot myśliwski F-35. Podobne maszyny zajmowały się neutralizacją dronów, które w nocy z 9 na 10 września naruszyły polską przestrzeń powietrzną.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wszystko przez wydarzenia w Polsce i wojnę w Ukrainie
Norweskie władze i dowództwo wojskowe uważają, że bez szybkich inwestycji kraj może pozostać narażony na podobne incydenty. Dlatego obrona powietrzna została uznana za kluczowy element „forsvarsløft”, czyli planu wzmacniania krajowej obronności.
