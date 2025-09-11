Eksperci ostrzegają: drony w Polsce pokazały, że Norwegia ma luki w obronie

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zamieścił w sieci zdjęcie drona, którego znaleziono pod Elblągiem. Fot. Jacek Protas, X

Norwegia intensyfikuje debatę o wzmocnieniu obrony powietrznej po incydentach związanych z wojną w Ukrainie i ostatnich wydarzeniach w Polsce. Eksperci ostrzegają, że obecne zdolności Norwegii są ograniczone i nie wystarczą do ochrony kraju przed nowoczesnymi zagrożeniami.

Wykładowcy uczelni wojskowych i analitycy wprost wskazują, że obecna obrona powietrzna Norwegii obejmuje jedynie wybrane punkty strategiczne, głównie bazy Ørlandet i Evenes. Reszta kraju, w tym Oslo i inne większe miasta, pozostaje praktycznie bez ochrony przed nowoczesnymi rakietami czy dronami.



Eksperci przypominają na łamach TV2, że część norweskiego sprzętu została przekazana Ukrainie, co dodatkowo ograniczyło zdolności obronne kraju. W kontekście naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony podkreśla się, że podobne ryzyko może dotyczyć również Norwegii.

Norweski rząd chce wzmocnić obronę Rząd w Oslo zapowiedział konkretne działania, które mają zmienić sytuację. Plan obejmuje zakup systemu obrony dalekiego zasięgu zdolnego do neutralizacji rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, a także podwojenie liczby baterii NASAMS.



Modernizacji mają zostać poddane także radary, co umożliwi szybsze i skuteczniejsze wykrywanie zagrożeń. Decyzje te są odpowiedzią zarówno na rekomendacje wojskowych, jak i presję polityczną wynikającą z wydarzeń w regionie.

Na zdjęciu: samolot myśliwski F-35. Podobne maszyny zajmowały się neutralizacją dronów, które w nocy z 9 na 10 września naruszyły polską przestrzeń powietrzną.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Wszystko przez wydarzenia w Polsce i wojnę w Ukrainie Dyskusja o obronie powietrznej zyskała dodatkowy wymiar w związku z doświadczeniami wojny w Ukrainie, gdzie ataki rakietowe i dronowe mają codzienny charakter. Wskazuje się, że sytuacja Polski – państwa sąsiadującego z Ukrainą – pokazuje, jak realne jest ryzyko przypadkowego naruszenia przestrzeni powietrznej przez środki bojowe.



Norweskie władze i dowództwo wojskowe uważają, że bez szybkich inwestycji kraj może pozostać narażony na podobne incydenty. Dlatego obrona powietrzna została uznana za kluczowy element „forsvarsløft”, czyli planu wzmacniania krajowej obronności.