Polska: restrykcje dla całego kraju. „Trzecia fala przyspiesza”

- Trzecia fala przyspiesza. Wobec tej sytuacji musimy podjąć zdecydowane kroki - rozpoczął dzisiejszą konferencję prasową minister zdrowia Adama Niedzielski. Rząd wprowadza narodowy lockdown - na terenie całego kraju zamknięte zostają m.in. hotele czy centra handlowe.

Minister zdrowia ogłosił, że rząd wprowadza narodowy lockdown. W skali całego kraju oznacza to: - zamknięte kina, galerie, teatry, muzea, itp. - zamknięcie basenów, obiektów sportowych itp. - zamknięcie hoteli (oprócz hoteli robotniczych) - przywrócenie do 9.04 nauki zdalnej dla dzieci klas I-III - po tym czasie rząd rozważy wprowadzenie nauki hybrydowej.

- Martwi nas mobilność - powiedział Adam Niedzielski. - Dlatego chciałem zaapelować do wszystkich pracodawców, w tym urzędów publicznych, by w miarę możliwości przejść na pracę zdalną - dodał minister. Wyjaśnił, że to bardzo ważne, by w maksymalnej skali ograniczyć mobilność, a co za tym idzie transmisję koronawirusa.