Władze Oslo zaostrzyły restrykcje: kolejny rekord zakażeń w stolicy Norwegii

Obostrzenia w Oslo będą obowiązywały co najmniej do Wielkanocy. Fot. wikimedia.org/ fot. Yngvar Johnsen/ CC BY 2.0

Burmistrz Oslo Raymond Johansen poinformował o wprowadzeniu w Oslo kolejnych restrykcji. Najsurowsze jak dotąd środki kontroli zakażeń obowiązywać będą od jutra do dziewiątego kwietnia. Służby sanitarne poinformowały 16 marca o kolejnym rekordzie zakażeń w norweskiej stolicy. Według danych wykryto 367 nowych przypadków wirusa SARS-COV-2.

Obostrzenia jeszcze mocniej uciążliwe

W poniedziałek wieczorem, 15 marca, burmistrz Oslo Raymond Johansen poinformował o wprowadzeniu w Oslo dodatkowych obostrzeń. Są to najsurowsze restrykcje, które norweska stolica wprowadziła w czasie pokoju.



Władze miasta poinformowały o wprowadzeniu limitu gości uczestniczących w spotkaniach. W mieszkaniach, poza domownikami, będą mogły przebywać maksymalnie dwie osoby spoza gospodarstwa domowego. Zamknięte zostały wszystkie szkoły ponadpodstawowe. Na nauczanie zdalne przejdą także uczniowie klas 5-7 w wybranych dzielnicach stolicy. Kontynuowane będą również wcześniejsze restrykcje, takie jak zamknięcie instytucji kultury, siłowni i galerii handlowych. Wciąż niemożliwe będzie organizowanie wydarzeń okolicznościowych oraz sprzedawanie alkoholu w punktach gastronomicznych. Obostrzenia będą obowiązywać co najmniej do dziewiątego kwietnia.



Do 16 marca w Norwegii wykryto 81 305 przypadków zakażenia koronawirusem. Służby poinformowały o zgonach 640 osób chorujących na COVID-19. Od połowy lutego medycy obserwują wysoki wzrost osób hospitalizowanych. W połowie marca w szpitalach przebywało 218 osób.