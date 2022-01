Pod koniec stycznia omikron mutacją dominującą w Polsce. Co z obostrzeniami?

Szef resortu zdrowia poinformował, że pod koniec stycznia w Polsce zacznie dominować wariant omikron./zdjęcie ilustracyjne flickr.com/CC BY-NC-ND 2.0/fot. Adam Guz/KPRM

5 stycznia, po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, szef resortu zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej poinformował o aktualnej sytuacji epidemicznej nad Wisłą. Polska musi być gotowa na walkę z wariantem omikron, który pod koniec stycznia zacznie dominować w kraju.

- Jak porównujemy wyniki, to w ciągu ostatnich dni widzimy systematyczne wzrosty. Są one zauważalnie większe - Adam Niedzielski skomentował rosnącą liczbę zakażeń. Minister dodał jednak, że służba zdrowia bardzo dokładnie przyglądała się liczbom, a zwiększone wyniki interpretuje jako anomalię poświąteczną. Niedzielski dodał, że w poprzednim roku w okresie okołoświątecznym doszło do podobnej sytuacji - “ do lokalnego, przejściowego zwiększenia liczny przypadków. Po tym zwiększeniu nastąpił spadek”, wyjaśnił.

Minister @a_niedzielski w #MZ: Od kilku dni obserwujemy niepokojący trend wzrostu zakażeń #koronawirus. Anomalia ta związana jest z okresem poświątecznym. W ubiegłym roku nastąpiło bardzo podobne zjawisko. W ciągu ostatnich dni obserwujemy również większą liczbę testów. pic.twitter.com/BfdPef5znY — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 5, 2022

Omikron w Polsce mutacją dominującą Szef resortu zdrowia poinformował, że pod koniec stycznia w Polsce zacznie dominować wariant omikron. - Systematycznie przygotowujemy się do uderzenia Omikrona. Prognozujemy, że Omikron zacznie dominować w okolicach końca stycznia - powiedział Adam Niedzielski. Minister zdrowia dodał, że ten wariant koronawirusa jest zdecydowanie bardziej zaraźliwy.



Podkreślił też, że szczepienie tzw. dawką przypominającą “nabiera szczególnego znaczenia w kontekście pojawienia się Omikronu”.

Opieka przedszpitalna to podstawa Niedzielski podkreślił, że przygotowano rozwiązania, które mają wzmocnić opiekę przedszpitalną, przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby, by nie obciążać szpitali. Dodał, że służba zdrowia chce zwiększyć liczbę łóżek covidowych. - Są dwa plany. Pierwszy zakłada zwiększenie do 40 tys. łóżek, a drugi plan zakłada zwiększenie infrastruktury do 60 tys. łóżek. Taka sytuacja to jest scenariusz katastroficzny. Katastroficzny w tym sensie, że nie mamy już takich możliwości prowadzenia infrastruktury, która zabezpieczałaby pozostałych pacjentów - zaznaczył jednak Adam Niedzielski.

Prof. @aga_mastalerz w #MZ: Do Polski trafił lek Molnupiravir, który jest obecnie podawany chorym z upośledzoną odpornością. Wkrótce będzie więcej leków doustnych, które wesprą leczenie chorych we wczesnej fazie #COVID19. pic.twitter.com/5LyPJcdAFE — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 5, 2022

Także obecna na konferencji prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultantka krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, poinformowała, że u większości pacjentów zakażenie przebiega łagodnie. - To są pacjenci, którzy powinni zostać w opiece domowej - zaznaczyła. Jednak podczas izolacji pacjent musi przebywać pod nadzorem medycznym. - Często podczas COVID-19 jest tak, że pacjent czuje się dobrze, ale obniżona jest saturacja - wyjaśniła Mastalerz-Migas.

Minister zdrowia podkreślił też, że pacjentowi należy się opieka w okresie przedszpitalnym. - To jest odpowiedzialność lekarzy rodzinnych, aby tę opiekę zapewnić - zaznaczył. Dodał także, że wytyczne w tej sprawie wysłano do lekarzy rodzinnych. - To, co dziś chcemy powiedzieć, to to, że pacjenci mogą oczekiwać od lekarza opieki w okresie przedszpitanym - powiedział. Niedzielski wspomniał też o opiece nad pacjentami pocovidowymi. - Proces opieki pacjenta rozciągnęliśmy też na opiekę po zachorowaniu. Jest zdefiniowana rehabilitacja pocovidowa, która teraz jest realizowana przez ponad tysiąc placówek w kraju - stwierdził. Przykladem takiej opieki może być pilotażowy program zakładający wykorzystanie opasek telemedycznych, które pozwalają kontrolować ogólny stan pacjenta. Przeznaczony jest on dla chorych, którzy cierpią na powikłania po zakażeniu związane z płucami.

Co z obostrzeniami? Minister Niedzielski, w odpowiedzi na pytanie jednego z dziennikarzy, przyznał, że rząd obecne nie wprowadzi nowych obostrzeń. - Jeżeli mielibyśmy argumenty, że więcej zakażeń to zmiana trendu, to decyzje o obostrzeniach będą podejmowane. Na tę chwilę takich decyzji nie ma - wyjaśnił.



Szef resortu wypowiedział się także w sprawie obowiązku szczepień. - W tej chwili wprowadzony jest dla grup medycznych. Rozważmy, aby ewentualnie zmienić rozporządzenie i wprowadzić ten obowiązek od połowy lutego - powiedział Niedzielski.

Koronawirus w Polsce 5 stycznia nad Wisłą odnotowano 17 196 dziennych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej w województwach: mazowieckim (2601), małopolskim (2174) i śląskim (2047). W sumie od 4 marca 2020 w Polsce covid-19 zakaziło się 4 162 715 osób.

W ciągu doby wykonano ponad 112,9 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/0IsilLuQuX — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 5, 2022