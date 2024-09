Norwegia będzie odsyłać Ukraińców do domu? „Jedyne takie praktyki w Europie”

Kraj fiordów odrzucił pierwsze wnioski obywateli Ukrainy o azyl. Informację potwierdził norweski rząd. Decyzję podjęto na podstawie nowych wytycznych Urzędu ds. Cudzoziemców (UDI). Ogłoszono je w maju 2024 roku.

Norweska organizacja na rzecz osób ubiegających się o azyl (Noas) krytykuje nowe wytyczne UDI. Jej przedstawiciele już w maju twierdzili, że bliskość Rosji i Białorusi świadczy o tym, że Rosjanie mogą atakować cele na całej szerokości i długości Ukrainy, a wynik wojny wciąż pozostaje nierozstrzygnięty.



Sekretarz generalny organizacji Mads H. Almaas przyznał, że Norwegia przyjęła imponującą liczbę uchodźców, co może stwarzać wyzwania. Nie uważa jednak, by sytuacja w Ukrainie pozwalała na odsyłanie kogokolwiek do domu. – Norwegia jest jedynym krajem, który wprowadził tego typu praktyki – podsumował.



Źródła: NRK, UDI, MojaNorwegia.pl