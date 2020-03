Północna Norwegia zaostrza kwarantannę: obowiązkowa izolacja po powrocie z południowych gmin

Już od kilku dni gminy na północy Norwegii zaostrzają zalecenia dotyczące kwarantanny w związku z wybuchem pandemii koronawirusa COVID-19 – zgodnie z nowymi wytycznymi 14-dniową izolację powinny przejść tam nie tylko osoby wracające z zagranicy, ale również te, które przybywają z południa kraju. Powodem wprowadzenia takich obostrzeń jest chęć powstrzymania przenoszenia się wirusa z okręgów, w których odnotowano do tej pory najwięcej przypadków.

Niektórzy specjaliści uważają jednak, że należy pójść o krok dalej – sugerują, że jedynym sposobem na zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa na północy będzie wprowadzenie całkowitego wjazdu do poszczególnych gmin.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami w większości przypadków obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie powinny poddać się wszystkie osoby, które wracają na północ z okręgów Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet oraz Vestland. Takie przepisy mają zabezpieczyć mieszkańców północnej części Norwegii, gdzie liczba wykrytych przypadków koronawirusa jest znacząco niższa niż na południu. Warto jednak pamiętać, że sytuacja zmienia się dynamicznie, a zasady kwarantanny w poszczególnych rejonach mogą się znacząco różnić – aktualne informacje na temat obowiązujących w danym momencie wytycznych należy sprawdzać na stronie internetowej danej gminy. Aby nie wprowadzić nikogo w błąd, w artykule celowo nie podajemy zasad kwarantanny w poszczególnych rejonach, ponieważ mogą one w każdej chwili ulec zmianie.

Chce całkowitego zakazu

W związku z drastycznym wzrostem zachorowań w Norwegii pojawiły się także głosy, aby jeszcze bardziej zaostrzyć wprowadzone przez władze ograniczenia. Na łamach NRK lekarz z Leirfjord, Jørgen Pedersen, zasugerował, aby całkowicie odizolować północne gminy od reszty kraju, wprowadzając bezwarunkowy zakaz wjazdu.



– Widzimy, że wirus rozprzestrzenia się z kraju do kraju, ale teraz doszliśmy do sytuacji z krajowymi zarażeniami. Nie ma już dłużej mowy o imporcie zakażeń z Włoch, ale z Oslo, Viken i Rogaland – argumentuje Pedersen.



Zdaniem Pedersena wprowadzenie zakazu wjazdu do północnych gmin byłoby naturalnym rozszerzeniem dotychczasowych środków zapobiegawczych, które mogłoby realnie ograniczyć ryzyko przenoszenia się wirusa z najbardziej narażonych regionów.