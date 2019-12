Północ pustoszeje: z Nordland wyjechało najwięcej mieszkańców od 20 lat

Szokujące dane

W ciągu ostatnich 20 lat żaden okręg w Norwegii nie odnotował większego spadku liczby ludności w ciągu trzech miesięcy niż obecnie Nordland. Od lipca do września 2019 roku wyjechało stamtąd aż 2822 osób, podczas gdy na przeprowadzkę na daleką północ zdecydowało się jedynie 2110 Norwegów – oznacza to, że w krótkim czasie liczba mieszkańców spadła tam aż o 702 osoby.



Przedstawiciele SSB potwierdzają, że w porównaniu z innymi regionami Norwegii jest to wyjątkowo silny spadek w tak krótkim czasie – ostatni raz porównywalne dane odnotowano w Finnmarku w trzecim kwartale 1998 roku.