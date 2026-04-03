Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

03 kwietnia 2026 09:02

Polityczna walka o ceny żywności nabiera tempa. Obniżka VAT może zmienić rachunki, ale są wątpliwości

Sylvi Listhaug proponuje obniżenie VAT na żywność w Norwegii. Liderka Partii Postępu chce uzyskać poparcie innych partii. Wskazuje na rosnące ceny oraz przykład Szwecji.
Komentarze (5)
Kopiuj link
Polityczna walka o ceny żywności nabiera tempa. Obniżka VAT może zmienić rachunki, ale są wątpliwości
Przykład Szwecji pokazuje, że ceny nie spadły tak wyraźnie, jak oczekiwano. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Po decyzji o obniżce podatków na paliwo Partia Postępu kieruje uwagę na ceny żywności. Sylvi Listhaug apeluje do Partii Konserwatywnej, Chrześcijańskiej Partii Ludowej i Partii Centrum o wspólne działania. Jej zdaniem niższy VAT ma ograniczyć wydatki gospodarstw domowych. Propozycja wywołuje jednak różne reakcje polityczne oraz pytania o skuteczność.
Reklama
Polityczna inicjatywa i argumenty

Listhaug podkreśla, że ceny żywności znacząco wzrosły. Zwraca uwagę na sytuację rodzin o niskich dochodach. Według niej obniżka VAT ma bezpośrednio wpłynąć na rachunki w sklepach. Liderka Partii Postępu wskazuje, że podobne rozwiązanie wprowadziła Szwecja. Apeluje o stworzenie większości parlamentarnej dla zmian.

Polityk zaznacza, że sieci handlowe deklarują przeniesienie obniżki na ceny dla klientów. Jej zdaniem mechanizmy kontroli społecznej i medialnej mają to zagwarantować. Listhaug wcześniej wskazywała możliwe źródła finansowania reformy. Wśród nich wymieniała cięcia w innych obszarach wydatków publicznych. Propozycja ma być kolejnym krokiem po redukcji podatków paliwowych.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Specsavers Sandvika Storsenter – dobre okulary w dobrej cenie! U nasz zbadasz swój wzrok

Fizjoterapia i manual terapia -Oslo i Akershus

Wymieniaj walutę taniej i bezpieczniej – PLN ⇄ NOK z Walutomat.pl

Ogłoszenia MojaNorwegia

Propozycja dotyczy podstawowych produktów.

Propozycja dotyczy podstawowych produktów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Sceptycyzm i alternatywy

Część polityków kwestionuje skuteczność obniżki VAT. Partia Postępu uważa, że rozwiązanie jest mało precyzyjne. Zdaniem partii największe korzyści mogą odnieść osoby o wyższych dochodach. Wskazuje także na niepewność, czy konsumenci faktycznie odczują spadek cen. Alternatywą mają być obniżki podatków dochodowych.

Chrześcijańska Partia Ludowa przedstawia inne podejście do wsparcia gospodarstw domowych. Wskazują na możliwość zwiększenia zasiłków rodzinnych oraz ulg podatkowych. Według wyliczeń takie rozwiązania mogą silniej wesprzeć osoby o niskich dochodach. Partia Centrum od dawna popiera niższy VAT na żywność. Proponowali wcześniej obniżenie do 10 proc.
Debata nad obniżką VAT na żywność toczy się równolegle z analizą skutków wcześniejszych decyzji podatkowych. Obserwowane są reakcje rynku oraz poziom cen po zmianach w innych obszarach. Wyniki tych obserwacji mogą mieć znaczenie przy dalszych pracach nad ewentualnymi zmianami w opodatkowaniu żywności.
Polski sklep BAZA w Oslo i Drammen
Szeroki wybór produktów z Polski, w tym unikalne i „zapomniane” artykuły.
Sprawdź
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Ile wynosi VAT na jedzenie?
Ile zaoszczędzę na zakupach?
Czy sklepy naprawdę obniżą ceny?
VAT czy zasiłki – co lepsze?
Jak wyszło to w Szwecji?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
1
0

Reklama
Komentarze (5)
Dodaj komentarz
Bob
3 dni temu
Tytul artykulu idealnie opisuje otaczajaca nas rzeczywistosc, POLITYCZNA WALKA. Rzecz idzie o to aby sie pokazac ze cos sie robi i podbic slupki. W zaden sposob nie przeniesie sie to realnie na ceny na polce. Nadmieniam ze loff kosztuje juz 16,50 - tyle w temacie. A diesel PO OBNIZCE podadkow...
0
Odpowiedz
Anonimowy
2 dni temu
Jeszcze niedawno był po 7,50. Czyli cena x2. A gdzie pensja x2 ?
0
Odpowiedz
Anonimowy
2 dni temu
Dymają nas bez lubrykantów
0
Odpowiedz
Kurwa
2 dni temu
Najlepszy sabotaż to obsadzenie na najwyższych szczeblach władzy publicznej nieuków
0
Odpowiedz
k
1 dzień temu
a w Polsce za ile żurek w puszce bedzie Uśmiechnijcie się brygada, nie ma się co przejadać na święta

najbardziej uśmiechnięte święta w historii
0
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.