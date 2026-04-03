Polityczna walka o ceny żywności nabiera tempa. Obniżka VAT może zmienić rachunki, ale są wątpliwości

Przykład Szwecji pokazuje, że ceny nie spadły tak wyraźnie, jak oczekiwano. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Sylvi Listhaug proponuje obniżenie VAT na żywność w Norwegii. Liderka Partii Postępu chce uzyskać poparcie innych partii. Wskazuje na rosnące ceny oraz przykład Szwecji.

Po decyzji o obniżce podatków na paliwo Partia Postępu kieruje uwagę na ceny żywności. Sylvi Listhaug apeluje do Partii Konserwatywnej, Chrześcijańskiej Partii Ludowej i Partii Centrum o wspólne działania. Jej zdaniem niższy VAT ma ograniczyć wydatki gospodarstw domowych. Propozycja wywołuje jednak różne reakcje polityczne oraz pytania o skuteczność.

Polityczna inicjatywa i argumenty Listhaug podkreśla, że ceny żywności znacząco wzrosły. Zwraca uwagę na sytuację rodzin o niskich dochodach. Według niej obniżka VAT ma bezpośrednio wpłynąć na rachunki w sklepach. Liderka Partii Postępu wskazuje, że podobne rozwiązanie wprowadziła Szwecja. Apeluje o stworzenie większości parlamentarnej dla zmian.



Polityk zaznacza, że sieci handlowe deklarują przeniesienie obniżki na ceny dla klientów. Jej zdaniem mechanizmy kontroli społecznej i medialnej mają to zagwarantować. Listhaug wcześniej wskazywała możliwe źródła finansowania reformy. Wśród nich wymieniała cięcia w innych obszarach wydatków publicznych. Propozycja ma być kolejnym krokiem po redukcji podatków paliwowych.

Propozycja dotyczy podstawowych produktów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Sceptycyzm i alternatywy Część polityków kwestionuje skuteczność obniżki VAT. Partia Postępu uważa, że rozwiązanie jest mało precyzyjne. Zdaniem partii największe korzyści mogą odnieść osoby o wyższych dochodach. Wskazuje także na niepewność, czy konsumenci faktycznie odczują spadek cen. Alternatywą mają być obniżki podatków dochodowych.



Chrześcijańska Partia Ludowa przedstawia inne podejście do wsparcia gospodarstw domowych. Wskazują na możliwość zwiększenia zasiłków rodzinnych oraz ulg podatkowych. Według wyliczeń takie rozwiązania mogą silniej wesprzeć osoby o niskich dochodach. Partia Centrum od dawna popiera niższy VAT na żywność. Proponowali wcześniej obniżenie do 10 proc.