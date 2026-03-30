Politycy mówią: dość! Chcą podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami

Økokrim potwierdza, że w najpoważniejszych sprawach sądy dochodzą do górnej granicy kar. Jednocześnie stosowane są obniżki kary, które zmniejszają wymiar wyroku. W jednej ze spraw dotyczących wieloletnich nadużyć wobec psów przyjęto podstawę trzech lat. Ostateczna kara wyniosła dwa lata i sześć miesięcy z powodu obniżki o 20-25 proc. Przedstawicielka Økokrim wskazuje, że to ogranicza efekt sankcji.



Instytucja popiera podniesienie maksymalnej kary. Uważa, że da to sądom większą swobodę w orzekaniu. Bastholm zaznacza, że próg uznania czynu za poważny pozostanie wysoki. Jej zdaniem wyższy limit pozwoli lepiej dopasować karę do skali naruszenia.



Przykładem jest sprawa z zachodniej Norwegii, dotycząca poważnych nadużyć wobec psów. Mężczyzna przez długi czas dopuszczał się przestępstw o charakterze seksualnym wobec zwierząt. Sprawa była uznana za jedną z poważniejszych tego typu. Mimo skali czynów, sąd wymierzył karę 16 miesięcy pozbawienia wolności. Przypadek jest wskazywany jako argument w dyskusji o zaostrzeniu kar.