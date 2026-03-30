Kredyt gotówkowy w Norwegii

Politycy mówią: dość! Chcą podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami

Partia Zielonych (MDG) proponuje podwojenie maksymalnej kary za przestępstwa wobec zwierząt. Ugrupowanie chce podnieść limit z trzech do sześciu lat pozbawienia wolności. Poparcie dla zmiany sygnalizuje Økokrim (Krajowy Urząd ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej i Środowiskowej).
Une Bastholm z MDG wskazuje, że obecne przepisy są przestarzałe. Jej zdaniem zapewniają zwierzętom zbyt słabą ochronę prawną. Propozycja zakłada zmianę maksymalnej kary w przypadku znęcania się i zaniedbań. Polityczka liczy na większość parlamentarną dla tej propozycji.
Niższe kary niż za niszczenie mienia

MDG zwraca uwagę na dysproporcje w prawie. Przestępstwa wobec zwierząt są karane łagodniej niż niszczenie mienia. Bastholm wskazuje, że dzikie zwierzęta mają wyższy poziom ochrony niż zwierzęta domowe. Jej zdaniem to niespójność systemu. Postuluje dostosowanie przepisów do obecnych standardów.

Weterynarz Siri Martinsen z organizacji NOAH popiera zmianę. Twierdzi, że obecna górna granica kary jest zbyt niska. Podkreśla, że maksymalna kara trzech lat nie była dotąd stosowana w pełnym wymiarze. Wskazuje też, że wyższe sankcje mogą wpłynąć na priorytety organów ścigania. Jej zdaniem podniesienie limitu ma znaczenie sygnałowe.

Temat budzi zainteresowanie organizacji zajmujących się prawami zwierząt.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Praktyka sądów i stanowisko Økokrim

Økokrim potwierdza, że w najpoważniejszych sprawach sądy dochodzą do górnej granicy kar. Jednocześnie stosowane są obniżki kary, które zmniejszają wymiar wyroku. W jednej ze spraw dotyczących wieloletnich nadużyć wobec psów przyjęto podstawę trzech lat. Ostateczna kara wyniosła dwa lata i sześć miesięcy z powodu obniżki o 20-25 proc. Przedstawicielka Økokrim wskazuje, że to ogranicza efekt sankcji.

Instytucja popiera podniesienie maksymalnej kary. Uważa, że da to sądom większą swobodę w orzekaniu. Bastholm zaznacza, że próg uznania czynu za poważny pozostanie wysoki. Jej zdaniem wyższy limit pozwoli lepiej dopasować karę do skali naruszenia.

Przykładem jest sprawa z zachodniej Norwegii, dotycząca poważnych nadużyć wobec psów. Mężczyzna przez długi czas dopuszczał się przestępstw o charakterze seksualnym wobec zwierząt. Sprawa była uznana za jedną z poważniejszych tego typu. Mimo skali czynów, sąd wymierzył karę 16 miesięcy pozbawienia wolności. Przypadek jest wskazywany jako argument w dyskusji o zaostrzeniu kar.
Propozycja była już dyskutowana w grudniu 2025. Wówczas resort rolnictwa uznał, że zmiana wymaga szerszej analizy i konsultacji. Przepisy nie zostały zmienione. MDG zapowiada dalsze działania i rozmowy polityczne. Według Bastholm nowe regulacje mogłyby wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.
DLAP
1 dzień temu
Pewnie chodzi o zoofilię :-)
0
Odpowiedz
