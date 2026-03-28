Kredyt gotówkowy w Norwegii

Norwegia omija unijne przepisy. Kluczowy system zostaje uratowany

Norwegia uzyska zwolnienie z unijnych wymogów dotyczących opakowań. Rząd potwierdza, że kraj spełnia warunki. System kaucyjny pozostanie bez zmian.
Systemy wielokrotnego użytku wymagają dodatkowej logistyki. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Rząd Norwegii ogłosił rozwiązanie dotyczące nowych regulacji UE. Chodzi o wymóg ponownego użycia opakowań po napojach. Branża od dwóch lat sprzeciwiała się zmianom. Wskazywano na koszty i wpływ na środowisko. Teraz kraj ma otrzymać wyjątek.
Warunki zwolnienia spełnione

Minister klimatu Andreas Bjelland Eriksen poinformował o decyzji. Podkreślił, że Norwegia spełnia trzy kryteria UE. Oceny dokonał norweski Urząd ds. Środowiska. Wnioski potwierdzają wysoki poziom recyklingu. To otwiera drogę do zwolnienia.

Warunki dotyczą kilku obszarów. Kraj musi utrzymać wysoki poziom odzysku materiałów. Wymagane jest także ograniczanie odpadów opakowaniowych. Firmy muszą mieć własne plany działań. Zwolnienie przyznawane jest na pięć lat. Pierwszy okres ma obowiązywać do 2035 roku.
System kaucyjny w Norwegii należy do najbardziej efektywnych w Europie.Fot. pixabay.com

Koszty i sprzeciw branży

Przemysł napojowy od początku krytykował unijne przepisy. Wskazywano na konieczność powrotu do starych butelek wielokrotnego użytku. System wymagałby mycia i dodatkowego transportu. Według analiz zwiększyłoby to emisje. Zmiany oznaczałyby też wysokie koszty.

Operator systemu kaucyjnego, firma Infinitum, oszacował koszty. Mogłyby sięgnąć nawet 2,5 mld NOK rocznie. Handel również zgłaszał problemy. Chodzi o logistykę i miejsce w sklepach. Konieczne byłyby przebudowy zaplecza. Sprzeciw poparła większość parlamentu w 2024 roku.
Zmiana stanowiska rządu

Minister wcześniej bardziej pozytywnie oceniał regulacje UE. Z czasem pojawiły się nowe analizy. Wskazały one, że obecny system może być lepszy dla środowiska. To wpłynęło na zmianę podejścia. Rząd zdecydował się wykorzystać dostępne wyjątki.

Formalna decyzja zapadnie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rząd podkreśla, że warunki są spełnione. Możliwe jest dalsze przedłużanie zwolnienia. Wymaga to utrzymania obecnych standardów. Branża zapowiada działania na poziomie UE.
UE dąży do zwiększenia poziomu ponownego użycia opakowańFot. Katrine Lunke, materiały prasowe Infinitum

Przedstawiciele sektora zapowiadają dalszy dialog z Komisją Europejską. Celem są bardziej trwałe rozwiązania prawne. Równolegle utrzymane mają zostać działania na rzecz ograniczania odpadów. System kaucyjny pozostaje kluczowym elementem polityki środowiskowej. Kolejne decyzje zależeć będą od oceny efektów w najbliższych latach.
