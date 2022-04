Policja nie dopuściła do spalenia Koranu. Norweska partia oskarża o naruszenie wolności słowa

Policja odmówiła stowarzyszeniu Stop Islamizacji Norwegii (Stopp islamiseringen av Norge, SIAN) zorganizowania manifestacji. Głównym punktem wydarzenia miało być spalenie Koranu – świętej księgi islamu. Decyzję funkcjonariusze krytykuje Partia Postępu. Postawę określa jako naruszenie wolności słowa.

Norwegowie boją się powtórki ze Szwecji?

Do sprawy odniósł się także Harald Nilsen, szef policji w Oslo. – Policja dokłada wszelkich starań, aby respektować akty prawne. Wolność słowa w Norwegii to zasada, którą musimy dobrze chronić. Tym razem uznaliśmy – i jest to dość wyjątkowe – że nie możemy dopuścić do demonstracji – przyznał na łamach NRK. Zaznaczył też, że funkcjonariusze umożliwią przeprowadzenie manifestacji w innym terminie.



Antyislamskie protesty odbyły się w kwietniu w Szwecji. Jeden z polityków – Rasmus Paludan – podpalał na nich księgi Koranu. Doprowadziło to do licznych zamieszek, w których rannych zostało kilkadziesiąt osób. Doszło też do zniszczeń budynków i samochodów. Paludan był wcześniej skazany za zniesławienie muzułmanów. 20 kwietnia ogłosił, że planuje wystartować w wyborach.