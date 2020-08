Po antyislamskim proteście: policja użyła gazu łzawiącego

W sobotę 29 sierpnia antyislamskie stowarzyszenie Stop Islamizacji Norwegii (Stopp islamiseringen av Norge, SIAN) rozpoczęło manifestację przed budynkiem Stortingu w Oslo. Na miejscu tłumnie pojawili się także kontrmanifestanci. Doszło do zamieszek, w efekcie czego policja musiała użyć gazu łzawiącego.

Po południu SIAN rozpoczęło manifestację wymierzoną w społeczność muzułmańską. Na oczach przechodniów członkowie stowarzyszenia pluli na ezgemplarz Koranu, a także wyrywali z niego strony. Wywołało to wściekłość kontrmanifestantów, którzy próbowali przedostać się przez stalowe barierki oddzielające ich od SIAN. By uspokoić sytuację, policjanci użyli gazu łzawiącego.



Poniżej: mężczyźni próbują przedostać się do protestujących antyislamistów.