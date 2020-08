Polacy jednak bez obowiązkowej kwarantanny? Norwegowie informują o błędnych obliczeniach

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach Polacy nie powinni obawiać się wprowadzenia kwarantanny w Norwegii. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) wydał 4 sierpnia wieczorem komunikat, który informuje o błędnych obliczeniach wskaźnika zakażeń. W najbliższy piątek 7 sierpnia „czerwonymi państwami” mają stać się Czechy, Francja oraz Szwajcaria.

Ocena sytuacji epidemicznej w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego wydawana jest co dwa tygodnie. O możliwej kwarantannie informuje rząd, mając na uwadze rekomendacje FHI. Instytucja pomyliła się w ostatniej analizie wskaźnika zakażeń w Polsce. - Otrzymaliśmy nową informację, że unijna agencja kontroli zakażeń ECDC myliła się w swoich danych, kiedy analizowała infekcje w Polsce. Otrzymaliśmy informacje, że w 29. i 30. tygodniu roku, odsetek pozytywnych wyników przekroczył 5 proc. Nowe informacje wskazują, że 1,4% diagnoz w 29. tygodniu i 2,1% w 30. tygodniu posiadało wynik pozytywny - przekazało FHI.

Ostateczna decyzja dotycząca aktualizacji państw, których obywatele będą wysyłani na 10-dniową kwarantannę należy do norweskiego rządu. Najnowsze zalecenia zostaną opublikowane na piątkowej konferencji prasowej.~MN

Jak dodała dyrektor urzędu, Line Vold, w najbliższym tygodniu Polska powinna pozostać „krajem zielonym”. Oznacza to, że osoby podróżujące z Polski do Norwegii zwolnione będą z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego przyjrzałby się Polsce ponownie na początku kolejnego tygodnia. Wówczas norweski rząd podjąłby kolejne decyzje w piątek 14 lub 21 sierpnia.



Nie wszystkie państwa EOG mają sytuację podobną do Polski. Niemal pewne jest, że norweski rząd nałoży obowiązek kwarantanny na podróżujących z Czech, Francji oraz Szwajcarii. Tamtejsze wskaźniki przekroczyły 20 osób zakażonych na 100 tys. mieszkańców.