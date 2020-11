Polacy i Szwedzi nie są winni infekcji w kraju fiordów: premier broni imigrantów i ustawia młodzież do pionu

Premier podkreśliła, że ważne jest, aby podjąć zdecydowane działania na obszarach o wysokim rozprzestrzenianiu się infekcji. flickr.com/Statsministerens kontor/fot. Arvid Samland/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

13 listopada premier Erna Solberg poprowadziła konferencję prasową na temat obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w Norwegii. Zaznaczyła, że jeszcze za wcześnie na optymizm, ale pewne sygnały wskazują na słuszność wprowadzonych obostrzeń, które stopniowo mogą prowadzić do zahamowania wzrostu infekcji covid-19.

Premier zaapelowała do młodzieży, by także stosowała się do obowiązujących w kraju zasad, a także do pozostałych mieszkańców Norwegii, by nie oskarżali o szerzenie zakażeń pewnych grup, w tym Polaków.

Na spotkaniu byli także obecni minister zdrowia i opieki Bent Høie, minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland oraz minister ds. dzieci i rodziny Kjell Ingolf Ropstad.

Jest światełko w tunelu Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Erna Solberg zwróciła uwagę, że wskutek wdrożonych obostrzeń do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ​​mieszkańcy największych miast przemieszczają się ostatnio znacznie rzadziej. Solberg powołała się na dane Telenoru, z których wynika, że aktywność społeczności Oslo spadła o prawie 50 proc., natomiast w Bergen prawie o 30 proc. Jak jednak dodała, jeszcz za wcześnie na optymizm i teraz pozostaje czekać na wpływ środków ostrożności na wskaźniki infekcji.

Sytuacja jest bowiem nadal niepewna, a ryzyko przyspieszenia wzrostu liczby zachorowań na covid-19 wciąż realne. Premier podkreśliła, że ważne jest, aby podjąć zdecydowane działania na obszarach o wysokim rozprzestrzenianiu się infekcji, a jeśli chodzi o grupy wiekowe, najbardziej nasila się ona u młodych osób, w wieku 13-19 lat. – To mnie martwi. Ważne jest, aby ta grupa pamiętała, że ​​może również przyczyniać się do szerzenia infekcji.

To nie wina imigrantów? Najnowszy cotygodniowy raport FHI pokazuje, że 37 proc. wszystkich nowych przypadków zakażeń pochodzi z innego kraju niż Norwegia. Mimo to Erna Solberg zaapelowała, aby nie napiętnować poszczególnych grup, którym przyklejono łatkę źródła koronawirusa. – Wielu doświadczyło prowokacji i oskarżeń o rozprzestrzenianie infekcji. Dotyczy to m.in. pracowników sklepów, Szwedów i Polaków. To nie w porządku – powiedziała.

Zdaniem władz kluczowe jest dotarcie z rzetelnymi informacjami o epidemii również do mniejszości narodowych. Właśnie dlatego na początku tygodnia rząd ogłosił, że ​​przeznaczy dodatkowe 20 milionów koron na prace skierowane do grup imigrantów.

Na konferencji prasowej obecny był także minister ds. dzieci i rodzin Kjell Ingolf Ropstad. Podkreślił, że ​​najważniejsza obecnie jest troska o życie i zdrowie, ​​szczególnie o słabsze grupy społeczne, w związku z czym norweskie władze proponują 160 milionów koron na działania na rzecz zdrowia psychicznego i wolontariatu.

Szansa na normalne święta znikoma, ale istnieje Minister zdrowia Bent Høie podczas konferencji studził emocje. Zaznaczył bowiem, że chociaż Norwegia do tego dąży i temu mają służyć zaostrzone środki ostrożności, święta Bożego Narodzenia w tym roku prawdopodobnie nie będą jednak przypominały tych tradycyjnych. Mimo to do końca roku istnieje szansa na osiągnięcie znaczących rezultatów dzięki rygorystycznym obostrzeniom, lecz warunkiem jest utrzymanie ich przynajmniej przez najbliższych sześć tygodni.

Optymizmem napawa najnowszy raport Instytutu Zdrowia Publicznego: liczba zakażeń nad fiordami co prawda nadal rośnie, ale krzywa infekcji nie jest „stroma”.