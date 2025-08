Pół roku warte blisko 100 miliardów NOK. Polska kluczowym graczem

Norwegia osiągnęła rekord eksportu ryb w lipcu 2025. Wartość sprzedaży wyniosła 13,9 mld NOK. Choć największy wzrost wartości transakcji odnotowały Chiny, najważniejszym importerem pozostała Polska.

Eksport za lipiec osiągnął poziom 13,9 mld NOK, co odpowiada wzrostowi o 1,1 mld NOK w porównaniu z lipcem 2024 r. Wzrost był napędzany głównie przez duże ilości eksportowanego łososia oraz dynamicznie rosnący udział Chin w zakupach. Łosoś stanowił rdzeń tej ekspansji, przy zwiększonej dostępności wolumenu i niższych cenach, co przyczyniło się do wyraźnego wzrostu wartości sprzedaży do Państwa Środka. Rozwój kanałów dystrybucji i rosnący popyt konsumpcyjny w Chinach były istotnym czynnikiem, informuje Rada ds. Owoców Morza.

Polska pozostała największym odbiorcą norweskiej rybny i owoców morza w lipcu, z wartością eksportu wynoszącą 1,7 mld NOK i wzrostem o 23 proc. rok do roku. Sprawiło to, że Polska umacnia swoją pozycję jako kluczowy rynek docelowy dla eksportu z Norwegii. Większy nawet niż m.in. Stany Zjednoczone.

W pierwszej połowie 2025 wartość eksportu branży rybnej osiągnęła niemal 99 mld NOK. Tyle samo co w całym 2018 roku. Wolumen eksportu wyniósł 1,3 mln ton, co stanowiło wzrost wartości o ok. 6,0 proc. rok do roku.



Łosoś nadal przewodził strukturze eksportu – odpowiadał za największą część wzrostu. Wspierała go rosnąca sprzedaż pstrąga, makreli, krewetki i kraba śnieżnego.