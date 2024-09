Pogodowa katastrofa w Norwegii. Upały niszczą północ, deszcze nękają południe i zachód

Wszystkie północne regiony Norwegii oraz Svalbard odnotowały najgorętszy sierpień w historii. Ocieplenie najszybciej postępuje w pobliżu Oceanu Arktycznego. W tym samym czasie południową i zachodnią część kraju nękają deszcze.

W Vestland odnotowano drugi najbardziej mokry sierpień w historii. Ilość opadów była 80 proc. wyższa od normy. W sierpniu, na stacji pomiarowej w Gullfjellet, spadło do 27 sierpnia 615 milimetrów deszczu. To historyczny wynik zarówno dla gminy Bergen, jak i całego okręgu Vestland. Poprzedni (2019) wynosił 544,3 milimetrów opadów. Do końca miesiąca ilość opadów wyniosła 757,9 mm. To drugi wynik w historii całego kraju fiordów.