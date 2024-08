Ponad 8 stopni na plusie, osuwiska i kleszcze: „najgorętsze” lato na Svalbardzie

2024 to trzeci rok z rzędu z wyjątkowo ciepłym latem na Svalbardzie. flickr.com/ Alex Berger/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Jak daleko sięgają pomiary, nigdy wcześniej nie było tu tak ciepło. Średnia temperatura w czerwcu, lipcu i sierpniu na Svalbardzie pobiła zeszłoroczny rekord, i to aż o 0,7 stopnia.

2024 to trzeci rok z rzędu z wyjątkowo ciepłymi, jak na położony na dalekiej północy Svalbard, okresami letnimi. Jedną z uciążliwych konsekwencji są dla tamtejszych mieszkańców w ostatnich dniach osunięcia ziemi. Doszło do nich w górach w pobliżu Longyearbyen, największego miasta archipelagu (mieszka w nim około 2 tysiące ludzi). Materiał skalny spada tam ze zboczy przez to, że topnieje wieczna zmarzlina. Lokalne władze odradzają wypuszczanie się w najbliższym czasie autem w dalsze, bardziej „dzikie” trasy.