Po Statoil czas na kolejne stacje benzynowe: słynne logo z muszlą znika ze Skandynawii

St1 przejęło sieć stacji Shell dziesięć lat temu, a plany zmiany nazwy ogłoszono już w 2023 roku. a40757se - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

Minęło prawie dziewięć lat odkąd zapadła decyzja, że Statoil zniknie z Norwegii jako marka stacji benzynowych i zostanie zastąpiony przez Circle K. Teraz przyszła kolej na innego ważnego gracza.

Nowa nazwa, do której będzie się trzeba przyzwyczaić, to St1. Pierwsze stacje przejdą metamorfozę na początku kwietnia. Wszystkie będą zlokalizowane we wschodniej Norwegii i Trøndelag.