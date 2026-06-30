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  • Bergen, Vestland, Norwegia
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  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
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1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

30 czerwca 2026 13:38

Plaże w Norwegii: więcej budynków, mniej miejsc do odpoczynku

Norweski pas przybrzeżny staje się coraz mniej dostępny dla mieszkańców. Centralne Biuro Statystyczne (SSB) podaje, że 32 proc. wybrzeża jest dziś zabudowane w sposób ograniczający dostęp publiczny. W 2025 roku pozytywnie rozpatrzono 88,4 proc. wniosków o budowę w strefie.
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Plaże w Norwegii: więcej budynków, mniej miejsc do odpoczynku
Coraz mniej lokalizacji ocenia się jako dostępnych do swobodnego użytku dla ludzi. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
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Pas przybrzeżny obejmuje obszar od linii brzegu do 100 metrów w głąb lądu. Obowiązuje tam prawo powszechnego dostępu, a budowa co do zasady nie jest dozwolona. Dane SSB pokazują jednak systematyczny spadek dostępności. Obecnie dla ludzi dostępne jest mniej niż 70 proc. strefy. Największe ograniczenia występują na południu i wschodzie kraju, szczególnie w rejonie Oslofjordu.
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Wybrzeże zanika. Nad brzegiem pojawiają się budynki

Dostępność zależy od regionu. Średnią krajową podnoszą regiony na północy i zachodzie, gdzie linia brzegowa jest długa w stosunku do liczby mieszkańców. Inaczej wygląda sytuacja w gęściej zaludnionych częściach kraju. W Akershus niedostępne jest 71 proc. pasa nadbrzeżnego.

Znaczenie ma także gmina. SSB wskazuje, że nawet w okręgach z wysoką ogólną dostępnością są miejsca z bardzo ograniczonym dostępem do brzegu. Najniższy wynik ma Vestby w Akershus. Potencjalnie dostępne jest tam tylko 21 proc. pasa nadbrzeżnego. Drugie miejsce zajmuje Kvitsøy w Rogaland z wynikiem 22 proc.

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SSB zwraca uwagę, że zabudowa pojawia się także przy innych zbiornikach wodnych.

SSB zwraca uwagę, że zabudowa pojawia się także przy innych zbiornikach wodnych.Fot. wikimedia.org/ fot. Arsenikk/ CC BY-SA 2.0

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Tak, dostęp jest OK
Coraz trudniej, wszystko ogrodzone/zabudowane
Powinni pozwolić na większą zabudowę
Nie mam gdzie, jeżdżę dalej (np. na północ/zachód)
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Jeziora też pod presją. Decyzji odmownych jest mało

Obszary przy wodach słodkich nie są zaliczane do pasa przybrzeżnego. SSB opisuje je jako strefę cieków i zbiorników wodnych, czyli teren do 100 metrów od jezior i większych rzek. Dostępność jest tam wyższa. W 2025 roku wyniosła 89 proc. i prawie nie zmieniła się od 2000 roku.

Inny obraz dają największe jeziora. W strefie wokół sześciu największych akwenów tylko Femunden ma wynik wyższy od średniej krajowej, z dostępnością na poziomie 91 proc. Najniżej jest Randsfjorden. Tam dla ogółu dostępne jest 42 proc. strefy przy wodzie.
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W 2025 roku do władz trafiło 999 wniosków o budowę w pasie przybrzeżnym. Wydano 883 decyzje pozytywne dla wnioskodawców. W strefie cieków i zbiorników wodnych zaakceptowano 331 z 359 wniosków. Oznacza to 92,2 proc. pozytywnych decyzji, przy wysokim udziale zgód we wszystkich okręgach.
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Co to jest pas przybrzeżny 100 m?
Czy wolno iść brzegiem mimo zabudowy?
Czemu urzędy dają zgody na budowę?
Gdzie brzeg jest najbardziej „zamknięty”?
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