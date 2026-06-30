30 czerwca 2026 13:38
Plaże w Norwegii: więcej budynków, mniej miejsc do odpoczynku
Wybrzeże zanika. Nad brzegiem pojawiają się budynki
Znaczenie ma także gmina. SSB wskazuje, że nawet w okręgach z wysoką ogólną dostępnością są miejsca z bardzo ograniczonym dostępem do brzegu. Najniższy wynik ma Vestby w Akershus. Potencjalnie dostępne jest tam tylko 21 proc. pasa nadbrzeżnego. Drugie miejsce zajmuje Kvitsøy w Rogaland z wynikiem 22 proc.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
SSB zwraca uwagę, że zabudowa pojawia się także przy innych zbiornikach wodnych.Fot. wikimedia.org/ fot. Arsenikk/ CC BY-SA 2.0
Ankieta
Czy w twojej okolicy da się jeszcze dojść do plaży?
Jeziora też pod presją. Decyzji odmownych jest mało
Inny obraz dają największe jeziora. W strefie wokół sześciu największych akwenów tylko Femunden ma wynik wyższy od średniej krajowej, z dostępnością na poziomie 91 proc. Najniżej jest Randsfjorden. Tam dla ogółu dostępne jest 42 proc. strefy przy wodzie.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz