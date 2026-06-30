Plaże w Norwegii: więcej budynków, mniej miejsc do odpoczynku

Norweski pas przybrzeżny staje się coraz mniej dostępny dla mieszkańców. Centralne Biuro Statystyczne (SSB) podaje, że 32 proc. wybrzeża jest dziś zabudowane w sposób ograniczający dostęp publiczny. W 2025 roku pozytywnie rozpatrzono 88,4 proc. wniosków o budowę w strefie.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Pas przybrzeżny obejmuje obszar od linii brzegu do 100 metrów w głąb lądu. Obowiązuje tam prawo powszechnego dostępu, a budowa co do zasady nie jest dozwolona. Dane SSB pokazują jednak systematyczny spadek dostępności. Obecnie dla ludzi dostępne jest mniej niż 70 proc. strefy. Największe ograniczenia występują na południu i wschodzie kraju, szczególnie w rejonie Oslofjordu.

Wybrzeże zanika. Nad brzegiem pojawiają się budynki Dostępność zależy od regionu. Średnią krajową podnoszą regiony na północy i zachodzie, gdzie linia brzegowa jest długa w stosunku do liczby mieszkańców. Inaczej wygląda sytuacja w gęściej zaludnionych częściach kraju. W Akershus niedostępne jest 71 proc. pasa nadbrzeżnego.



Znaczenie ma także gmina. SSB wskazuje, że nawet w okręgach z wysoką ogólną dostępnością są miejsca z bardzo ograniczonym dostępem do brzegu. Najniższy wynik ma Vestby w Akershus. Potencjalnie dostępne jest tam tylko 21 proc. pasa nadbrzeżnego. Drugie miejsce zajmuje Kvitsøy w Rogaland z wynikiem 22 proc.

SSB zwraca uwagę, że zabudowa pojawia się także przy innych zbiornikach wodnych.Fot. wikimedia.org/ fot. Arsenikk/ CC BY-SA 2.0

Ankieta Czy w twojej okolicy da się jeszcze dojść do plaży? Tak, dostęp jest OK Coraz trudniej, wszystko ogrodzone/zabudowane Powinni pozwolić na większą zabudowę Nie mam gdzie, jeżdżę dalej (np. na północ/zachód)

Jeziora też pod presją. Decyzji odmownych jest mało Obszary przy wodach słodkich nie są zaliczane do pasa przybrzeżnego. SSB opisuje je jako strefę cieków i zbiorników wodnych, czyli teren do 100 metrów od jezior i większych rzek. Dostępność jest tam wyższa. W 2025 roku wyniosła 89 proc. i prawie nie zmieniła się od 2000 roku.



Inny obraz dają największe jeziora. W strefie wokół sześciu największych akwenów tylko Femunden ma wynik wyższy od średniej krajowej, z dostępnością na poziomie 91 proc. Najniżej jest Randsfjorden. Tam dla ogółu dostępne jest 42 proc. strefy przy wodzie.

Reklama