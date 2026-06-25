"Brak rozsądku" czy "kluczowa decyzja"? Norwegia zajmie się wydobyciem ropy z Arktyki

Na zdjęciu: jedna z instalacji Equinora zlokalizowana na Morzu Barentsa.

Na zdjęciu: jedna z instalacji Equinora zlokalizowana na Morzu Barentsa. Fot. Ole Jørgen Bratland, materiały prasowe Equinor

Norweski koncern Equinor chce kontynuować prace nad polem Wisting na Morzu Barentsa. Projekt został odłożony w 2022 roku z powodów ekonomicznych. Teraz spółka wysłała do konsultacji propozycję programu oceny oddziaływania na środowisko.

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Wisting ma być najbardziej wysuniętym na północ polem naftowym w historii Norwegii. Equinor podaje, że projekt może przynieść państwu duże dochody, jeśli dojdzie do realizacji. Ostateczna decyzja inwestycyjna ma zapaść pod koniec 2027 roku. Termin konsultacji wyznaczono na 16 tygodni.

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Kontrowersyjny projekt powraca. Decyzji jeszcze nie ma Equinor informuje, że od czasu odłożenia projektu w 2022 roku wprowadzono istotne zmiany. Trond Bokn, dyrektor ds. rozwoju projektów w spółce, zaznacza jednak, że przed firmą nadal stoi szeroki zakres prac. Dopiero po nich będzie można ocenić podstawy do decyzji inwestycyjnej. Ostateczna decyzja nadal nie zapadła.



Spółka analizowała zasilanie pola energią z lądu. Bokn przekazał, że ten wariant został odrzucony, ponieważ uznano go za technicznie trudny i kosztowny. Equinor chce dalej pracować nad rozwiązaniem opartym na energooszczędnej turbinie gazowej. Ma to być kierunek dla produkcji energii na polu.

Na zdjęciu: jeden z norweskich odcinków Morza Barentsa.Fot. Richard Mortel from Riyadh, Saudi Arabia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Politycy w Norwegii reagują. Spór dotyczy wykorzystania Arktyki Partia Postępu (Frp) nazywa Wisting jednym z najważniejszych projektów na norweskim szelfie. Kristoffer Sivertsen z Frp stwierdził, że decyzja o rezygnacji z elektryfikacji jest rozsądna. Maren Grøthe z Partii Centrum (Sp) oceniła, że pole może wesprzeć produkcję ropy i aktywność dostawców. Norweska Konfederacja Przedsiębiorców (NHO) wskazuje na znaczenie projektu dla północnej Norwegii, bezpieczeństwa energetycznego i dobrobytu w Europie.



Przeciwko planom wystąpiła Partia Zielonych (MDG). Frøya Skjold Sjursæther określiła Wisting jako „bombę klimatyczną w Arktyce”. Socjalistyczna Partia Lewicy (SV) także krytykuje projekt i wskazuje na kontekst fali upałów w Europie. Zielona Młodzież nazwała decyzję o powrocie do planów działaniem „poza wszelkim rozsądkiem”.