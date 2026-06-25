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Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

25 czerwca 2026 15:26

"Brak rozsądku" czy "kluczowa decyzja"? Norwegia zajmie się wydobyciem ropy z Arktyki

Norweski koncern Equinor chce kontynuować prace nad polem Wisting na Morzu Barentsa. Projekt został odłożony w 2022 roku z powodów ekonomicznych. Teraz spółka wysłała do konsultacji propozycję programu oceny oddziaływania na środowisko.
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Na zdjęciu: jedna z instalacji Equinora zlokalizowana na Morzu Barentsa. Fot. Ole Jørgen Bratland, materiały prasowe Equinor
Podsumowanie artykułu
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Wisting ma być najbardziej wysuniętym na północ polem naftowym w historii Norwegii. Equinor podaje, że projekt może przynieść państwu duże dochody, jeśli dojdzie do realizacji. Ostateczna decyzja inwestycyjna ma zapaść pod koniec 2027 roku. Termin konsultacji wyznaczono na 16 tygodni.
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Kontrowersyjny projekt powraca. Decyzji jeszcze nie ma

Equinor informuje, że od czasu odłożenia projektu w 2022 roku wprowadzono istotne zmiany. Trond Bokn, dyrektor ds. rozwoju projektów w spółce, zaznacza jednak, że przed firmą nadal stoi szeroki zakres prac. Dopiero po nich będzie można ocenić podstawy do decyzji inwestycyjnej. Ostateczna decyzja nadal nie zapadła.

Spółka analizowała zasilanie pola energią z lądu. Bokn przekazał, że ten wariant został odrzucony, ponieważ uznano go za technicznie trudny i kosztowny. Equinor chce dalej pracować nad rozwiązaniem opartym na energooszczędnej turbinie gazowej. Ma to być kierunek dla produkcji energii na polu.

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Na zdjęciu: jeden z norweskich odcinków Morza Barentsa.

Na zdjęciu: jeden z norweskich odcinków Morza Barentsa.Fot. Richard Mortel from Riyadh, Saudi Arabia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Politycy w Norwegii reagują. Spór dotyczy wykorzystania Arktyki

Partia Postępu (Frp) nazywa Wisting jednym z najważniejszych projektów na norweskim szelfie. Kristoffer Sivertsen z Frp stwierdził, że decyzja o rezygnacji z elektryfikacji jest rozsądna. Maren Grøthe z Partii Centrum (Sp) oceniła, że pole może wesprzeć produkcję ropy i aktywność dostawców. Norweska Konfederacja Przedsiębiorców (NHO) wskazuje na znaczenie projektu dla północnej Norwegii, bezpieczeństwa energetycznego i dobrobytu w Europie.

Przeciwko planom wystąpiła Partia Zielonych (MDG). Frøya Skjold Sjursæther określiła Wisting jako „bombę klimatyczną w Arktyce”. Socjalistyczna Partia Lewicy (SV) także krytykuje projekt i wskazuje na kontekst fali upałów w Europie. Zielona Młodzież nazwała decyzję o powrocie do planów działaniem „poza wszelkim rozsądkiem”.
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Wydobycie surowców w Arktyce. Rząd zmieni zdanie?

W 2022 roku Equinor odłożył Wisting, bo projekt nie był oceniany jako wystarczająco opłacalny. Ówczesny minister ropy i energii Terje Aasland mówił wtedy, że rozumie potrzebę obniżenia kosztów. Dziś jako minister energii pozostaje zwolennikiem rozwoju pola.

Norwegia prowadzi też rozmowy z Unią Europejską (EU) w sprawie polityki arktycznej. EU pracuje nad podejściem zakładającym czasowe wstrzymanie wydobycia ropy i gazu w Arktyce. Zaktualizowana wersja planu arktycznego ma być gotowa we wrześniu.
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