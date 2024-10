Pierwsze efekty audytu w grupie Orlen. Polska rezygnuje z projektu w Norwegii

Grupa Orlen rezygnuje z udziałów w projekcie Polaris, poinformowała norweska spółka Horisont Energi. Oba podmioty współpracowały w ramach inwestycji przechwytywania dwutlenku węgla i składowania go pod dnem Morza Barentsa. Decyzja polskiego koncernu to jeden z efektów audytów i kontroli, które są obecnie realizowane w kraju i za granicą.

Audyt i kontrole w grupie Orlen

List intencyjny w sprawie nabycia koncesji w projekcie Polaris podpisał poprzedni prezes Orlenu Daniel Obajtek, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego X kadencji (PiS). 50 proc. udziałów nabyto nieodpłatnie w grudniu 2023 roku. Koszty inwestycji miały wynieść do jednego mld dolarów. W zamian Orlen miał zatłaczać od dwóch do sześciu mln ton CO2 rocznie. Późniejsze analizy wykazały jednak, że potencjał jest bliższy dolnej granicy przedziału. Wpłynęło to na koszty całego projektu, wzrost ceny składowania, przez co stopa zwrotu okazała się nie do przyjęcia przez grupę Orlen, reprezentowaną obecnie przez prezesa Ireneusza Fąfarę.



Rezygnacja z projektu Polaris nie oznacza zaprzestania starań w zakresie składowania i magazynowania dwutlenku węgla. Jak informuje Business Insider, do końca 2030 roku Orlen chce zagospodarować w ten sposób trzy mln CO2 rocznie.