Paszporty covidowe w drodze: znamy ich założenia

Erna Solberg poinformowała także o zwiększeniu grona osób należących do tzw. grupy chronionej. Od piątego maja będą to osoby zaszczepione oraz te, które przyjęły pierwszą dawkę w okresie od trzech do 15 tygodni i nie wyjeżdżały przez ostatnie 10 dni z Norwegii, a także chorujący na COVID-19 w ciągu sześciu miesięcy. Nie są one zaliczane do limitu gości, którzy mogą uczestniczyć w spotkaniu z domownikami. Rząd umożliwił także powrót najważniejszych rozgrywek piłki ręcznej oraz piłki nożnej.W najbliższych tygodniach norweski rząd skupi się na wdrożeniu w życie tzw. paszportów covidowych. Prace mają nawiązywać do działań unijnych. W związku z tym certyfikaty powinny obowiązywać jeszcze przed wakacjami.