Oslo kontynuuje plan ponownego otwarcia: rozpoczyna się drugi etap luzowania obostrzeń w stolicy

Rada Miasta Oslo podjęła decyzję o rozpoczęciu drugiego etapu planu ponownego otwarcia stolicy przedstawionego wstępnie w ubiegłym tygodniu. Oznacza to m.in., że wkrótce znów zaczną działać sklepy i centra handlowe, a uczniowie będa mogli wrócić na stacjonarne zajęcia w swoich szkołach. Szczegóły przedstawił przewodniczący rady Oslo Raymond Johansen podczas konferencji prasowej 5 maja.

– Jeśli sytuacja z infekcjami, hospitalizacjami i szczepieniami będzie dalej rozwijać się w dobrym kierunku, ci, którzy prowadzą restauracje, muzea, kina i teatry, mogą zacząć przygotowywać się do stopniowego i kontrolowanego ponownego otwarcia w ciągu kilku tygodni – powiedział Johansen.

Znów normalne lekcje i zakupy

Póki co wiadomo, że od 6 maja centra handlowe i sklepy w Oslo mogą być ponownie otwarte, a przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (8-10 klasa) przechodzą do żółtego poziomu od 10 maja. Ścisłe ograniczenia kontroli infekcji, w tym ograniczenia liczby i odległości między klientami, będą musiały być przestrzegane w sklepach i centrach handlowych. Szkoły również muszą stosować ścisłe środki kontroli zakażeń. Szkoły średnie mogą mysleć o przejściu na żółty poziom od 18 maja. Edukacja dorosłych jest natomiast utrzymywana na czerwonym poziomie do odwołania.