Partia Pracy z najniższym poparciem w historii. Miażdżąca przewaga Erny Solberg i konserwatystów

Z wynikiem 30 proc. poparcia Partia Konserwatywna przewodzi najnowszemu sondażowi poparcia norweskich partii politycznych. Ugrupowanie Erny Solberg osiągnęło najlepszy rezultat od ośmiu lat. Największy spadek odnotowała rządząca Partia Pracy.

Kierujące Stortingiem i Radą Ministrów ugrupowanie może liczyć na 19,4 proc. poparcia. Jak informuje NRK, redakcja po raz pierwszy w historii odnotowała tak niski wskaźnik wspierających Partię Pracy. Z kolei Norstat – agencja realizująca badanie – przyznała, że 10,6 punktu procentowego różnicy pomiędzy norweskimi laburzystami i konserwatystami to największa różnica odnotowana między partiami przez sondażownię. Powodów do zadowolenia nie ma także Centrum – koalicjant Partii Pracy. W sierpniowym badaniu na ugrupowanie wskazało 5,9 proc. ankietowanych. Zsumowane wyniki obu partii (25,3 proc.) wypadają zdecydowanie gorzej od rezultatu Partii Konserwatywnej (30 proc.).

– To, że wyborcy wybierają opozycję w niespokojnych czasach i mają niebotyczne oczekiwania wobec rządzących, nie jest niczym niezwykłym – komentuje na łamach NRK Kjersti Stenseng, sekretarz Partii Pracy.Fot. materiały prasowe Partii Pracy, Flickr. com CC BY-ND 2.0 (Na zdjęciu: grupa parlamentarna Partii Pracy)

Kryzys energetyczny rozdaje karty w Norwegii

Kiepskie sierpniowe wyniki skomentował także wiceprzewodniczący Partii Pracy – Bjørnar Skjæran. Zwrócił uwagę, że głównym winowajcą spadku zaufania do partii rządzących jest kryzys energetyczny. – Ludzie prawdopodobnie z niecierpliwością czekali na rozwiązanie kryzysu, licząc, że wprowadzimy najlepszy w Europie system wsparcia. Teraz okazało się, że to skomplikowane sprawy, więc musimy poświęcić im trochę więcej czasu. [...] Nie możemy tracić głowy na złe wyniki sondaży. O wszystkim decydują wybory – przyznał na antenie TV2.



Problemy Partii Pracy i premiera Jonasa Gahr Støre były widoczne na przełomie zimy i wiosny. Żaden z ostatnich rządów nie mierzył się na początku kadencji z tak rozległymi problemami i spadkiem notowań. Niezadowolenie z prac Rady Ministrów wyraziło w marcu 24 proc. ankietowanych. To wzrost o 13 punktów procentowych w porównaniu do pomiarów z końca 2021 roku. Politycy ugrupowania od początku kryzysu twierdzą, że poparcie wróci do nich wraz z powrotem do normy sytuacji na rynku energetycznym.



Źródła: NRK, TV2, MojaNorwegia.pl