Trudne chwile premiera: rośnie niezadowolenie z rządów Jonasa Gahr Støre

Coraz więcej Norwegów ma krytyczne zdanie dotyczące działań obecnego Prezesa Rady Ministrów. Jak wynika z marcowych sondaży, rośnie niezadowolenie z rządów koalicji Partii Pracy i Centrum. Jonasowi Gahr Støre szkodzą decyzje podejmowane w okresie pandemii oraz szalejącej inflacji.

Jonas Gahr Støre na razie nie zachwyca. Co trzeci Norweg zadowolony z nowego premiera

Podobnie jak w Polsce, norweskie sondażownie przeprowadzają badania opinii publicznej co miesiąc. Największe różnice widać, gdy porównamy wyniki sprzed kilku miesięcy. Z artykułu opublikowanego na łamach VG w grudniu wynikało, że niezadowolonych z rządów Jonasa Gahr Støre jest 11 proc. pytanych. W ciągu trzech miesięcy liczba zwiększyła się o 13 punktów procentowych. – To zły znak dla premiera i jego rządu – stwierdził na łamach VG Johannes Bergh z Instytutu Badań Społecznych.

Jak wskazuje Bergh, Jonas Gahr Støre i koalicja rządząca otrzymują negatywne oceny głównie z dwóch powodów – pandemii koronawirusa i kryzysu energetycznego. Sekretarz Partii Pracy, Kjersti Stenseng, dodała do listy kolejne przyczyny problemów obecnej władzy. – Wiele osób czuje się niepewnie z powodu wojny na Ukrainie, inflacji i niestabilnych czasów. Rozumiem frustrację i zniecierpliwienie obywateli – skomentowała w mailu do VG Stenseng.



Spadek poparcia dla rządu Partii Pracy i Centrum utrzymuje się od momentu objęcia stanowisk. Zmiana władzy w Norwegii była pewna po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych, które odbyły się we wrześniu 2021 roku. Rosnące niezadowolenie z Rady Ministrów jest większe niż podobne zjawiska obserwowane w Norwegii w trakcie pierwszych pięciu miesięcy rządów innych ugrupowań.



Źródło: MojaNorwegia, VG, abc/nyheter