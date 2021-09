Otwarcie Norwegii coraz bliżej. Czym będzie „normalne życie codzienne ze zwiększoną gotowością”?

– Nie oznacza to, że usuwamy wszystkie zasady, których podróżni powinni przestrzegać po przybyciu do kraju, takich jak testowanie i kwarantanna – dodał Høie. flickr.com/ Statsministerens kontor/ fot. Torbjørn Kjosvold, Forsvaret/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Ponieważ już prawie 90 proc. dorosłej populacji Norwegii to osoby w pełni zaszczepione, zbliża się czas, w którym mieszkańcy kraju fiordów będa mogli wrócić do normalnego życia codziennego „ze zwiększoną gotowością”, poinformował podczas konferencji prasowej 17 września minister zdrowia Bent Høie. Chociaż rząd nie mógł jeszcze podać konkretnej daty zniesienia obostrzeń, Høie wyjaśnił, co będą oznaczały zmiany.

– Władze lokalne i krajowe będą ściśle monitorować rozwój sytuacji, aby można było szybko podjąć środki, (...) będą miały zwiększoną gotowość w porównaniu z normalną sytuacją. Gminy mogą również przyjąć lokalne przepisy, które są uchylone na szczeblu krajowym – tłumaczył Høie.

Normalne imprezy, normalne obiady w mieście Od 27 września schemat TISK (testowanie, izolowanie, śledzenie sytuacji epidemicznej, kwarantanna) będzie „luźniejszy”. W związku z tym mniej osób zostanie poddanych kwarantannie, a gminy w mniejszym stopniu będą angażować się w śledzenie infekcji. Minister zdrowia podkreślił jednak, że nadal będzie to ważne narzędzie zapobiegające rozprzestrzenianiu się infekcji w Norwegii.

Przejście do normalnego codziennego życia ze zwiększoną gotowością będzie natomiast oznaczało, że większość ogólnokrajowych przepisów dotyczących kontroli emisji koronawirusa zniknie, np. ograniczenia związane z wydarzeniami kulturalnymi czy sportowymi, a także prywatnymi spotkaniami w większym gronie, nie będzie również wymogu specjalnego rozmieszczania stolików w restauracjach etc. Początkowo zmiany będą obowiązywać przez cztery tygodnie.

Wpuszczą więcej obcokrajowców Przede wszystkim jednak wraz z przejściem na „normalne, codzienne życie ze zwiększoną gotowością” rząd usunie zasadę uniemożliwiającą obcokrajowcom przyjazd do Norwegii. Wyjątkiem będą obywatele tzw. krajów trzecich, którzy nie pochodzą z „fioletowych państw” o niskim poziomie infekcji.

– Nie oznacza to, że usuwamy wszystkie zasady, których podróżni powinni przestrzegać po przybyciu do kraju, takich jak testowanie i kwarantanna – dodał Høie. Nadal będzie istniał wymóg odizolowania się, jeśli dana osoba zachoruje na COVID-19. Jeśli zaś chodzi o kontrolę infekcji w szkołach i przedszkolach, przynajmniej w okresie przejściowym będzie obowiązywał model z kolorami sygnalizacji świetlnej, jak do tej pory.