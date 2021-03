Ostatnia szansa na zakup wielkanocnego wina: godziny otwarcia Vinmonopolet w okresie świątecznym

Godziny sprzedaży piwa i napojów alkoholowych do 4,7 proc. w okresie świątecznym:



Poniedziałek, 29 marca: możliwość sprzedaży bez zmian,

Wtorek, 30 marca: możliwość sprzedaży bez zmian,

Środa, 31 marca: 08.00 - 15.00 (w części gmin do 18.00),

Wielki Czwartek, 1 kwietnia: sprzedaż piwa zabroniona,

Wielki Piątek, 2 kwietnia: sprzedaż piwa zabroniona,

Wigilia Paschalna, 3 kwietnia: 08.00 - 15.00 (w części gmin do 18.00),

Wielkanoc, 4 kwietnia: sprzedaż piwa zabroniona,

Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwietnia: sprzedaż piwa zabroniona.