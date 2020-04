Ostatnia szansa na zakup świątecznej butelki wina: godziny otwarcia Vinmonopolet w okresie wielkanocnym

Wielkanoc to dla wielu osób moment na odpoczynek i spędzenie czasu z rodziną. Głównym punktem świętowania są wspólne posiłki. Często towarzyszy im lampka wina. Mieszkańcy Norwegii ostatnią szansę na zakup wielkanocnej butelki alkoholu otrzymają w sobotę.

Vinmonopolet poinformował, że w okresie świątecznym sklepy będą otwarte w środę oraz sobotę. W te dni nabycie alkoholu możliwe jest do godziny 15:00. Część punktów zostanie zamknięta już o 14:00. Środa, 8 kwietnia: 10:00 - 15:00 Wielki Czwartek, 9 kwietnia: Zamknięte Wielki Piątek, 10 kwietnia: Zamknięte Wielka Sobota, 11 kwietnia: 10:00 - 15:00 Wielkanoc: Zamknięte Poniedziałek wielkanocny: Zamknięte

Mniej restrykcyjne zapisy obowiązują sklepy, które oferują alkohole do 4,7%. W środę i sobotę sprzedaż napojów niskoprocentowych odbywa się w nich zazwyczaj do 15:00, z możliwością przedłużenia przez lokalny samorząd. Władze Oslo pozwalają na otwarcie punktów do 18:00.