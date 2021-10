Osoby, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki za granicą, drugą mogą zaszczepić się w Polsce

Ci, którzy rozpoczęli proces szczepienia na koronawirusa za granicą, mogą dokończyć go w Polsce, informuje Polska Agencja Prasowa. Nowelizacja przewiduje, że nad Wisłą będzie można przyjąć drugą dawkę szczepionki i uzyskać Unijny Certyfikat Covid (UCC).

22 października do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw skierowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19. Zmiany zakładają możliwość przyjęcia drugiej dawki preparatu na covid-19 osobom, które pierwszą zaszczepiły się za granicą. Warunek jest taki, że szczepionka musi znajdować się w wykazie odpowiedników dopuszczonych do obrotu w Polsce, opublikowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytutu Badawczy, informuje PAP.

Wykaz nie zawiera szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Jest to wykaz szczepionek stosowanych w krajach poza UE, które uznano za równoważne, a tym samym osoby zaszczepione poza granicami Polski tymi szczepionkami mogą być traktowane jako osoby posiadające uodpornienie przeciw COVID-19 na poziomie podobnym do osób zaszczepionych szczepionkami dopuszczonymi do stosowania w UE.

Jak zgłosić się w Polsce po drugą dawkę?

Ministerstwo Zdrowia informuje, że aby drugą dawkę szczepionki przyjąć w Polsce, należy:



- zgłosić się do dowolnego punktu szczepień

- przedstawić następujące dokumenty (będą one przechowywane w punkcie szczepień w dokumentacji pacjenta): oryginał dowodu szczepienia zagranicą wraz z kopią dokumentu, tłumaczenie na język polski powyższego dokumentu przez tłumacza przysięgłego, oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych

- punkt szczepień wprowadzi szczepienie dokonane za granicą do systemu e-zdrowie (P1).



Teraz można umówić się na podanie drugiej dawki szczepionki. Po pełnym zaszczepieniu otrzyma się Unijny Certyfikat COVID (UCC), który będzie do pobrania na Internetowym Koncie Pacjenta, w aplikacji mojeIKP lub mObywatel. Można też poprosić o wydrukowanie UCC podczas wizyty w punkcie szczepień.



Możliwość zaszczepienia się drugą dawką w Polsce, kiedy pierwszą otrzymało się za granicą, mają też cudzoziemcy, uprawnieni do uczestnictwa w Narodowym Programie Szczepień.