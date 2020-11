Oslo wprowadza kolejne obostrzenia. Tym razem dotyczą nastolatków

Zgodnie z zapowiedziami burmistrz Oslo Raymond Johansen podczas konferencji prasowej 16 listopada ogłosił dodatkowe obostrzenia. Nawet bowiem mimo surowych ograniczeń wprowadzonych w minionych tygodniach w stolicy, by zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa, odsetek zachorowań na covid-19 wciąż rośnie. Tym razem podjęte środki dotyczą głównie nastolatków, wśród których w ostatnim czasie przybywa najwięcej infekcji.

Przede wszystkim radni postanowili wprowadzić czerwony poziom kontroli zakażeń do szkół średnich w Oslo i okolicach. Nie oznacza on zamknięcia placówek, jednak poszczególne klasy trzeba będzie podzielić na mniejsze grupy, które będą miały przydzielone swoje stałe sale. Ponadto uczniowie będą musieli unikać kontaktu z innymi klasami. Szkoły mają za zadanie zadbać o dostosowanie planu lekcji tak, aby grupy były w stanie się wymieniać i nie kumulować w budynku w jednym czasie.

Poniżej: odnośnik do listy obostrzeń sporządzonej przez gminę Oslo.

Pressemelding: Byrådet utvider den sosiale nedstengningen og innfører blant annet rødt nivå for ungdomsskoler: https://t.co/pqhtI3tqXy

Będzie tak minimum dwa tygodnie

Obostrzenia obejmują także zakaz organizowania zajęć rekreacyjnych w pomieszczeniach dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat. Oznacza to, że aktywność np. w chórach, teatrze, nauce tańca, ale także w grupach harcerskich czy organizacjach musi zostać wstrzymana. Zakaz nie będzie dotyczył dzieci uczęszczających jeszcze do podstawówki.