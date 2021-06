Oslo wciska hamulce. Na razie nie luzuje kolejnych obostrzeń i zakazuje imprezowych autokarów

Rada Miejska Oslo podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązujących obecnie środków kontroli do 18 czerwca, poinformował przewodniczący Raymond Johansen podczas wtorkowej konferencji prasowej. Oznacza to, że stolica pozostaje na drugim etapie otwarcia społeczeństwa. Ponadto wprowadzono zakaz korzystania z imprezowych autobusów dla maturzystów, tzw. russebussów.

Po raz pierwszy od połowy marca poziom infekcji wzrósł w Oslo do 596 w zeszłym tygodniu, a 55 proc. spośród zarażonych to osoby z grupy wiekowej 16-19, pisze gmina w komunikacie prasowym z 8 czerwca. Szczególnie dużo zakażeń występuje w dzielnicach Nordre Aker, Vestre Aker, Frogner i Nordstrand.

Otwarcie na niezmienionym poziomie

Środki z 2 etapu planu ponownego otwarcia pozostają aktualne na razie do 18 czerwca. Zgodnie z nimi kawiarnie, puby i restauracje mogą pozostać otwarte, ale alkohol mogą serwować tylko do godz. 22:00. Nadal funkcjonują także siłownie i baseny, jednak ze ścisłymi ograniczeniami dotyczącymi liczby przebywających w pomieszczeniach osób i zachowania dystansu. Mogą odbywać się treningi i zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży do lat 20., w grupach do 20 osób. Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu są dozwolone dla 30-osobowych grup dla dzieci i młodzieży do 20. roku życia oraz 20-osobowych grup dla dorosłych.