Oslo w 2030 neutralne dla środowiska? Na razie nie osiągnęło dotychczasowych celów klimatycznych

Jak poinformował burmistrz Oslo Raymond Johansen, stolica ubiega się o status miasta, które do 2030 roku stanie się neutralne klimatycznie. Pomysł poparli radni. Do walki o tytuł i dodatkowe środki na rozwój polityki klimatycznej wybranych zostanie jedynie 100 miast w Europie.

Ubieganie się o status miasta neutralnego klimatycznie pozwoli Oslo pozyskać dodatkowe środki z funduszy europejskich oraz skorzystać z doświadczeń i metod dbania o środowisko wykorzystywanych w pozostałych państwach. Jeśli stolica Norwegii zakwalifikuje się do unijnego programu, władze będą musiały podpisać umowę, która zobowiąże miasto do osiągnięcia neutralności w ciągu najbliższych ośmiu lat. – Oslo ma już własny cel 95-procentowej neutralności dla środowiska, co i tak jest ambitne – komentuje Raymond Johansen.



Zgodnie z założeniami polityki klimatycznej stolicy Norwegii, brak wpływu na klimat ma być osiągnięty poprzez cięcia w emisji spalin, elektryfikację środków transportów i placów budowy oraz wyłapywanie dwutlenku węgla ze środowiska. Część miast prowadzi odmienne działania, które nie doprowadzają do rzeczywistej poprawy stanu powietrza. Neutralność osiągają poprzez kupowanie kwot, które pozwalają na większą emisję spalin.