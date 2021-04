Oslo łagodzi obostrzenia: znamy plan otwarcia stolicy

III etap liberalizacji obostrzeń w Oslo:

- zezwolenie na odbywanie imprez w pomieszczeniach,

- otwarcie miejsc rozrywki, takich jak kina, teatry, sale koncertowe, kręgielnie itp.,

- zwiększenie liczby imprez plenerowych,

- poluzowanie obostrzeń dotyczących pracowników fizycznych,

- zwiększenie liczby zajęć sportowych organizowanych na świeżym powietrzu,

- liberalizacja obostrzeń dotycząca lokali gastronomicznych,

- dostosowywanie obostrzeń lokalnych do mniej surowych środków krajowych.



IV etap liberalizacji obostrzeń w Oslo:

- łagodzenie środków kontroli w kolejnych firmach i miejscach publicznych,

- liberalizacja obostrzeń dotycząca organizacji wydarzeń,

- możliwość zapraszania do domu większej liczby gości,

- sprzedaż alkoholu w punktach gastronomicznych do północy,

- umożliwienie organizacji imprez prywatnych (np. wesel) z limitem gości.



V etap liberalizacji obostrzeń w Oslo:

- całkowite zniesienie restrykcji lokalnych,

- dostosowanie miasta do środków funkcjonujących na mocy prawa krajowego.