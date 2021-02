Organizacje konsumenckie atakują TikToka: „ułatwia nielegalne kierowanie reklam do dzieci”

Norweska Rada ds. Konsumentów oraz 16 organizacji z innych państw w połowie lutego złożyły skargę do organów unijnych. Instytucje zwróciły uwagę, że aplikacja TikTok narusza prawa konsumenckie. Problematyczne okazały się kwestie reklam, które według raportu są nielegalnie kierowane do dzieci poniżej 13 roku życia.

Skarga 17 organizacji konsumenckich z 15 państw trafiła do Komisji Europejskiej oraz do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (CPC). Ponadto Norweska Rada ds. Konsumentów złożyła wniosek do Norweskiej Agencji Konsumenckiej Norweskiego Urzędu ds. Mediów z prośbą, o przyjrzenie się działaniom TikToka w Norwegii. Z raportu przygotowanego przez organizacje konsumenckie wynika, że popularna aplikacja narusza przepisy dotyczące kierowania reklam do najmłodszych. Do osób poniżej 13 roku życia skierowane mają być oferty marketingowe związane z niezdrową żywnością, napojami oraz produktami kosmetycznymi. Część z nich ma być ukryta m.in. pod postacią konkursów.