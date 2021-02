Ustawa o dzieciach ma być neutralna płciowo: może zabraknąć słów „matka” i „ojciec”

Komisja ds. Rodziny i Kultury zajmuje się nowelizacją ustawy o dzieciach. Kontrowersje, o których donoszą norweskie media, budzi jednak to, że nowe zapisy w dokumencie mają być bardziej neutralne płciowo oraz uwzględniać rozróżnienie na płeć biologiczną oraz społeczną. Część polityków proponuje, by nowy akt nie zawierał takich słów jak: matka, ojciec, kobieta oraz mężczyzna.

Nad projektem nowelizacji pracowali parlamentarzyści Stortingu, którzy współpracują w ramach komisji. Na początku grudnia zakończyli rozmowy nad zmianami w ustawie i przekazali ją do ministra spraw dzieci i rodziny. Nowelizacja ma zaktualizować używane słownictwo. Do minimum ma zostać ograniczona nomenklatura wskazująca na płeć – matka, ojciec, kobieta, mężczyzna. Ich miejsce mają zastąpić terminy rodzic oraz drugi rodzic. Wszystko po to, by dokument był neutralny płciowo oraz nie naruszał praw mniejszości seksualnych. Ustawa o dzieciach zawiera także informacje o prawach do odwiedzin, odpowiedzialności rodzicielskiej oraz kwestie finansowego utrzymania dzieci.