Ogrodzą najstarszą norweską katedrę. Wszystko przez podpalaczy

Wokół XII-wiecznej - najstarszej w Norwegii - katedry w Stavanger stanie ogrodzenie. Okolica przy zabytku będzie także monitorowana po tym, jak w ciągu ostatnich tygodni kilka razy próbowano podpalić stuletnie drzewa rosnące przy katedrze.

Najstarsza w Norwegii

Katedra w Stavanger to najstarszy stojący budynek katedralny w kraju fiordów. To jedyna katedra, w której nieprzerwanie od XIV wieku wierni mogą się modlić, czy uczęszczać na nabożeństwa. Budowano ją przez 50 lat - od ok. 1100 r. do ok. 1150 r. W XIII wieku wybuchł w niej pożar, który spustoszył wnętrze świątyni. Odbudowano ją jednak i powiększono. Na przestrzeni lat katedra przechodziła wiele prac renowacyjnych, niektóre z nich spowodowały, że budynek zatracił swój średniowieczny wyraz. Zmieniło się to w połowie XX wieku, gdy prowadzono prace mające przywrócić dawny wygląd świątyni.



Pod kryptą katedry archeolodzy natrafili na ślady z ok. IX w. świadczące o tym, że na terenie obecnej świątyni długo przed jej powstaniem miał miejsce pożar. Znaleziono też szkielety z ok. XI wieku - może to świadczyć o tym, że na miejscu, w którym stoi zabytek, wcześniej znajdował się inny kościół.



Poniżej: katedra znajduje się w centrum miasta