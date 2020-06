Można już zwiedzać najstarszy norweski kościół klepkowy. Liczy ponad 800 lat

Ten najlepiej zachowany z okresu średniowiecza kościół klepkowy, co roku przyciąga tysiące turystów. Szczególnie ciekawe są tam rzeźbione smoki, bogato zdobiony zachodni portal i ściany pokryte runami. Niestety z powodu epidemii koronawirusa, odwiedzający nie mogli wejść do środka budynku, aby to zobaczyć. - Bardzo ważne jest, aby ludzie tam nie wchodzili. Nie możemy myć średniowiecznego kościoła - mówi NRK Tanna Gjeraker, opiekunka kościoła klepkowego w Borgund.

Współcześnie zbudowano jeden kościół o konstrukcji słupkowej. Znajduje się on w Askim w południowej Norwegii. Jak dotąd jest to jedyny współczesny stavkirke na świecie.

Ponieważ w XIX wieku kościół Wang przestał wystarczać okolicznym mieszkańcom, pokrętną drogą budynek został rozebrany i przewieziony najpierw do Szczecina, a później do Berlina. Finalnie, za namową hrabiny Fryderyki von Reden z Bukowca, pruski król Fryderyk Wilhelm IV oddał kościół Karpaczowi.Z oryginalnych części kościoła w polskie góry trafiła zaledwie jedna piętnasta. Pozostałe elementy zostały dorobione na podstawie rysunków i dobudowano kilka elementów, takich jak na przykład krużganki i wieża.

Skąd się wzięły?

Kościoły słupkowe zastąpiły pierwsze świątynie zbudowane między X a XII wiekiem. Było to następstwo przybyłych na Skandynawię misjonarzy chrystianizujących Norwegię.



Na początku wznoszono bezpośrednio na ziemi niewielkie kaplice, które szybko niszczały z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Nietrwałe budowle z czasem zastąpiono właśnie kościołami słupkowymi, stawianymi z nasączonej żywicą sosny norweskiej. W końcu XIX wieku w Norwegii istniało jeszcze kilkaset tego typu świątyń, ale większość z nich uległa zniszczeniu lub została zburzona i zastąpiona nowymi obiektami.



Do obecnych czasów przetrwało niecałe 30 takich budowli, ale wciąż są imponującym reliktem przeszłości, który ukazuje, jak przeplatała się stara i nowa wiara. Można to dostrzec między innymi w zdobnictwie nawiązującym bezpośrednio do przedchrześcijańskiej mitologii skandynawskiej.