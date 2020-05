Odpowiadamy na Wasze najczęstsze pytania dotyczące zwolnienia z kwarantanny w Polsce

W związku z licznymi pytaniami, które kierowali do nas czytelnicy odnośnie zwolnienia z kwarantanny po powrocie z Norwegii do Polski, wybraliśmy trzy zadawane najczęściej. W dalszej części tekstu można znaleźć na nie odpowiedzi, ale na początek przypomnienie treści rozporządzenia.

Umowa tylko po polsku?

Jedna z naszych czytelniczek skontaktowała się ze Strażą Graniczną, chcąc dowiedzieć się, w jakiej formie powinna być sporządzona umowa dokumentująca jej pracę w Norwegii. – Niestety dzwoniąc do SG usłyszałam, że umowa musi być w języku polskim i to od celnika zależy, jaką decyzję podejmie. Nie znalazłam nigdzie zapisu, że takie są wymagania. Czy umowa musi być przetłumaczona? – napisała do nas.



Powołując się na odpowiedź porucznik SG, Agnieszki Golias, podczas kontroli na granicy należy udokumentować, czyli przedstawić dokumenty potwierdzające zamieszkanie w Polsce oraz wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Norwegii. W zależności od rodzaju czynności, może to być np. umowa o pracę. Nie ma zamkniętego katalogu dokumentów. Umowa taka, podobnie jak i inne dokumenty, nie musi być w języku polskim, ale tłumaczenie może usprawnić przebieg kontroli granicznej.