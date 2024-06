Norweska policja konkurencją Elona Muska? Służby uruchomiły własną aplikację

#Ås #Kongeveien Rulleskiløper har kjørt inn i siden på bilen. Høye busker i et kryss skal ha vært en medvirkende årsak til ulykken, vi sørger for at disse blir klippet/fjernet. Rulleskiløperen er kjørt til Ahus med skader i et kne. Politiet oppretter sak.