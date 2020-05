Od lipca łatwiej stracisz prawo jazdy w Polsce. Czy kary będą surowsze niż w Norwegii?

prawnik

do 5 km/h – 800 NOK, od 6 do 10 km/h – 2 100 NOK, od 11 do 15 km/h – 3 800 NOK, od 16 do 20 km/h – 5 500 NOK, od 21 do 25 km/h – 8 500 NOK.

do 5 km/h – 800 NOK, od 6 do 10 km/h – 2 100 NOK, od 11 do 15 km/h – 3 400 NOK, od 16 do 20 km/h – 4 700 NOK, od 21 do 25 km/h – 6 400 NOK, od 26 do 30 km/h – 8 500 NOK, od 31 do 35 km/h – 10 200 NOK.

od 36 km/h do 40 km/h – 10 650 NOK.

Choć regulacje w Polsce stają się coraz bardziej restrykcyjne dla kierowców, wciąż wiele brakuje im do przepisów obowiązujących w kraju fiordów. Tamtejsze przepisy ruchu drogowego zawierają więcej możliwości utraty prawa jazdy. Szybciej stracimy je także, gdy zbierzemy zbyt dużą ilość punktów karnych.W Norwegii stosowane są trzy rodzaje kar finansowych dla nieprzestrzegających przepisów kierowców: forenklet forelegg (uproszczony mandat), ordinært forelegg (zwykły mandat) oraz gebyr (grzywna).Forenklet forelegg przyznawany jest przez policję za mniejsze wykroczenia, takie jak korzystanie z telefonu podczas jazdy, a po opłaceniu kary kierowca nie jest wpisywany do rejestru mandatów (BOT). Ordinært forelegg jest z kolei wystawiany w przypadku poważniejszych wykroczeń, które spowodowały zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, a o jego nałożeniu decydujepolicyjny – w tym przypadku informacja trafia jednak do rejestru. Ostatnia z opcji, czyli grzywna, nie jest formalnie traktowana jako mandat karny i może ją wystawiać nie tylko policja, ale też pracownicy Państwowej Inspekcji Dróg (Statens vegvesen) – dotyczy to niewielkich wykroczeń, takich jak złe parkowanie.Mandaty za przekroczenie prędkości w Norwegii możemy podzielić na trzy kategorie:Przekroczenie prędkości o 26 km/h lub więcej grozi utratą prawa jazdy.Przekroczenie prędkości o 36 km/h lub więcej grozi utratą prawa jazdy.Przekroczenie prędkości o 41 km/h lub więcej grozi utratą prawa jazdy.