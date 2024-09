Od burz i śniegu po słońce i łagodną temperaturę: pogoda na ferie jesienne w Norwegii

Her er siste oppdatering om vindkastvarslene i nord:



Vi har justert tidspunkt for varslene etter oppdaterte prognoser

Vi holder faregraden på gult nivå, det vil si lokalt kraftige vindkast

Vi venter vindkast på 27-35 m/s



Se farevarslene her: https://t.co/P0pHjVD7DZ pic.twitter.com/fHrrjuHqt5