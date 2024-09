Ferie jesiennie 2024 w Norwegii: przewidywany tłok na drogach i lotniskach

Ferie jesienne w Norwegii to przerwa od zajęć szkolnych, która zwykle odbywa się w październiku, w 40. lub 41. tygodniu roku – w zależności od zamieszkiwanego okręgu. W tym roku pierwsze regiony kraju fiordów rozpoczną jesienne wakacje już 30 września. Wszystkie osoby planujące podróż w związku z feriami powinny wziąć pod uwagę warunki panujące na drogach oraz duże obłożenie lotnisk.

Zbliżają się jesienne ferie, podczas których prawdopodobnie setki tysięcy mieszkańców Norwegii wyjedzie na wycieczkę. Szacuje się, że przez największe lotniska zarządzane przez Avinor, do których należą m.in. Oslo, Bergen, Trondheim i Stavanger, obsłuży blisko 2,2 miliona pasażerów.

Do ulubionych miejsc wypoczynku Norwegów w tym okresie należą Londyn, Kopenhaga, Gran Canaria i Kreta.

W niektórych miejscach na północy uczniowie nie mają tygodniowej przerwy, jedynie od dwóch do czterech dni wolnych. To, które dni są wolne, może różnić się w zależności od szkoły i roku. To samorządy okręgów ustalają, kiedy odbędą się jesienne wakacje, a plan zajęć szkolnych musi zostać przyjęty jesienią przed rozpoczęciem roku szkolnego.