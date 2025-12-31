Nowy Rok zaczyna się interwencją służb? Niepokojące dane z Norwegii

Sylwester pozostaje jednym z najbardziej wymagających dni dla służb. Fot. /zdjęcie poglądowe, fot. Bjørn Kristian Bratlie (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Ponad 60 proc. osób poszkodowanych przez fajerwerki w noc sylwestrową w 2024 roku miało mniej niż 30 lat. Najwięcej urazów dotyczyło młodzieży i młodych dorosłych. Dane zaprezentował norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości (DSB).

W sylwestra 39 proc. poszkodowanych stanowiły osoby w wieku od 11 do 20 lat. Kolejne 22 proc. to osoby między 21. a 30. rokiem życia. Oznacza to, że ponad 60 proc. rannych nie ukończyło 30 lat.



Lekarz doradczy Frende Forsikring wskazuje, że dzieci poniżej 18 lat nie powinny obsługiwać fajerwerków. Zwraca też uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości oraz stosowania okularów ochronnych.

Mniej obrażeń niż zwykle W noc sylwestrową 2024 doszło do 23 obrażeń ciała. Średnia z ostatnich pięciu lat wynosi 33 takie przypadki. Siedem urazów dotyczyło oczu, podczas gdy rok wcześniej było ich 10.



Zarejestrowano również 68 niepożądanych zdarzeń z udziałem fajerwerków, w tym pożary i sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Średnia z sześciu lat dla tej kategorii wynosi 99 zdarzeń.

Najwięcej zgłoszeń pojawia się w dużych skupiskach ludzi.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Setki interwencji służb Od sezonu 2017/2018 do 2024 roku straż pożarna i służby ratunkowe zgłosiły łącznie 219 interwencji związanych z fajerwerkami. Najczęściej dotyczyły one pożarów budynków oraz ich zalążków.



Wysoki był także udział pożarów koszy i kontenerów na śmieci. Odnotowano również pożary traw, lasów oraz pojazdów. Zgłoszenia obejmowały także inne zdarzenia niewchodzące w podstawowe kategorie.

Najczęstsze urazy i środki ostrożności Obrażenia związane z fajerwerkami najczęściej dotyczą palców, twarzy, słuchu oraz oczu. Specjaliści zwracają uwagę na znaczenie używania zapalników oraz unikania alkoholu przed odpalaniem rakiet.



Podkreślają, że po zapłonie czas reakcji jest bardzo krótki. W związku z tym przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pozostaje istotnym elementem przygotowań do nocy sylwestrowej.