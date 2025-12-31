Nowy Rok zaczyna się interwencją służb? Niepokojące dane z Norwegii
31 grudnia 2025 09:01
Sylwester pozostaje jednym z najbardziej wymagających dni dla służb. Fot. /zdjęcie poglądowe, fot. Bjørn Kristian Bratlie (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)
Lekarz doradczy Frende Forsikring wskazuje, że dzieci poniżej 18 lat nie powinny obsługiwać fajerwerków. Zwraca też uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości oraz stosowania okularów ochronnych.
Mniej obrażeń niż zwykle
Zarejestrowano również 68 niepożądanych zdarzeń z udziałem fajerwerków, w tym pożary i sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Średnia z sześciu lat dla tej kategorii wynosi 99 zdarzeń.
Setki interwencji służb
Wysoki był także udział pożarów koszy i kontenerów na śmieci. Odnotowano również pożary traw, lasów oraz pojazdów. Zgłoszenia obejmowały także inne zdarzenia niewchodzące w podstawowe kategorie.
Najczęstsze urazy i środki ostrożności
Podkreślają, że po zapłonie czas reakcji jest bardzo krótki. W związku z tym przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pozostaje istotnym elementem przygotowań do nocy sylwestrowej.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz