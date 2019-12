Nowy Rok powitamy wietrznie i deszczowo. Pogoda na Sylwestra nie zachwyca

Końcówka 2019 roku nie była dla mieszkańców kraju fiordu łaskawa, przynosząc od zachodu wyjątkowo silny wiatr i opady. Również pogoda w Sylwestra nie zapowiada się obiecująco – oprócz temperatur zbliżających się w niektórych rejonach do zera, trzeba się bowiem przygotować na deszcz i gwałtowne porywy wiatru.

W wielu częściach kraju będzie też dość pochmurnie – meteorolodzy zapewniają jednak, że nie powinno to być przeszkodą do obejrzenia pokazu fajerwerków.

Sylwestrowy wieczór bez rewelacji

Ostatni dzień 2019 roku w Norwegii nie będzie należał do najładniejszych – mieszkańcy kraju fiordów powinni się przygotować na zachmurzenie oraz dość silne porywy wiatru, które mogą być utrudnieniem dla osób puszczających fajerwerki. W szczególności w Vestlandet i na północy kraju wiatr może dać się we znaki świętującym na świeżym powietrzu.



Dość dobre warunki pogodowe w sylwestrowy wieczór zapowiadane są natomiast w rejonie Østlandet, gdzie powinno obyć się bez opadów – możliwe są jednak przymrozki i wiatr w rejonach górskich.



– W Østlandet będzie dość ładna pogoda. Trochę zachmurzy się wieczorem, jednak na tyle wysoko, że nie będzie to przeszkodą dla fajerwerków – mówi państwowy meteorolog Eldbjørg Moksnes.