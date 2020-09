Nowe zalecenia FHI: kwarantanna dla przyjezdnych z kolejnych państw

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) zalecił rządowi wpisanie kolejnych państw na tzw. czerwoną listę. Jeśli Rada Ministrów przystanie na rekomendację, na 10-dniową kwarantannę trafią w Norwegii przyjezdni z Włoch, Watykanu, San Marino oraz Słowenii.

Specjalny komunikat ukazał się we wtorek 1 września. We wszystkich państwach wskaźnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców przekroczył 20. We Włoszech wynosi 23,7 a w Słowenii 21,6. FHI zwraca uwagę, że nie wszyscy mają powody do zmartwień. Instytut zalecił, by znieść obowiązek kwarantanny dla przyjezdnych z Cypru (17,7). Norwegia otworzy się również na mieszkańców niektórych szwedzkich regionów: Örebro (14,8), Gotlandii (18,4), Värmland (13,8), Västernorrland (15,1), Jämtland (10,7) i Västerbotten (9,9).