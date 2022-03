Norweskie władze o ataku na ukraińską elektrownię atomową: „Czyste szaleństwo”

Premier Jonas Gahr Støre potępił atak rosyjskich wojsk na elektrownię jądrową w Enerhodar (obwód zaporoski). Zwrócił uwagę, że władze monitorują sytuację radiacyjną. Są też przygotowane na ewentualny kryzys.

– Jeśli zdarzy się wypadek, to zajmie około 48 godzin, zanim [promieniowanie] dotrze do Norwegii. Atak zasługuje na mocne potępienie. To czyste szaleństwo – skomentował sytuację Jonas Gahr Støre. Najcięższe walki w Enerhodarze wybuchły 3 marca wieczorem. Siły rosyjskie zaatakowały Ukraińców broniących zaporoskiej elektrowni jądrowej. To największy tego typu obiekt w Europie. Zaopatruje w energię elektryczną 25 proc. Ukrainy.



Jak relacjonują siły ukraińskie, atak doprowadził do wybuchu pożaru w jednym z budynków kompleksu. Strażacy opanowali go czwartego marca o 5:20. Minister energetyki przekazał mediom, że akcja przedłużała się, ponieważ Rosjanie ostrzeliwali ratowników biorących udział w akcji gaśniczej.



Poniżej: Komunikat Ukraińskiej Agencji Energii Atomowej informujący, że elektrownia w Enerhodarze znalazła się pod kontrolą wojsk rosyjskich.