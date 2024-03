Norweskie święta coraz biedniejsze. Blisko połowa rodzin z dziećmi ma problemy

Coraz więcej mieszkańców Norwegii ma problemy z organizacją świąt, wynika z najnowszych danych Czerwonego Krzyża. Badanie realizowane przed Wielkanocą 2024 roku wskazuje, że w najtrudniejszej sytuacji znalazły się rodziny z dziećmi. 45 proc. z nich deklaruje, że nadchodząca uroczystość będzie uboższa niż w latach poprzednich.

Jednego na trzech mieszkańców kraju fiordów będzie stać na mniej w trakcie nadchodzących świąt wielkanocnych, wynika z badania Opinion realizowanego na zlecenie norweskiego oddziału Czerwonego Krzyża. – Przygotowanie do codziennego życia jest dla coraz większej liczby osób coraz bardziej wymagające. Zauważamy, że osoby, które nigdy wcześniej nie zwracały się do nas z prośbą o pomoc, teraz decydują się na to. Sytuacja pogorszyła się najmocniej wśród mieszkańców, którzy byli w trudnej sytuacji finansowej już wcześniej. W okresie świątecznym problem narasta – tłumaczy Marte Eika, jedna z liderek norweskiego Czerwonego Krzyża.