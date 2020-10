Polska zamieniła się w czerwoną strefę. W życie wchodzą nowe obostrzenia

23 października podczas konferencji prasowej z udziałem m.in. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejne restrykcje, które w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa już od najbliższej soboty zaczną obowiązywać w Polsce. Przede wszystkim wszystkie miasta i powiaty bez wyjątku staną się strefą czerwoną. Ponadto zmiany uderzą w branżę gastronomiczną, młodzież i seniorów.

Po pierwsze uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej w całym kraju będą uczyć się w trybie zdalnym, podobnie jak studenci. Jak argumentował premier, zabieg ten ma na celu zmniejszenie natężenia społecznego i frekwencji w środkach komunikacji i tym samym przerwać transmisję wirusa. Dodatkowo dzieci i młodzież do 16. roku życia w godzinach 8-16 nie mogą przebywać same poza domem, jedynie pod opieką osoby dorosłej.

Czerwona strefa: czego nie wolno?

Cała Polska w sobotę zamienia się strefę czerwoną. Co to oznacza dla mieszkańców kraju nad Wisłą poza nowymi obostrzeniami? Przede wszystkim ograniczenia frekwencji w różnych okolicznościach, takich jak zakupy czy wydarzenia sportowe. Szkoły wyższe i średnie mają prowadzić zdalne nauczanie, w sklepach będzie mogło przebywać do 5 osób na jedną kasę w obiektach o powierzchni do 100 mkw, natomiast w tych powyżej 100 mkw – 1 osoba na 15 mkw. Jeśli chodzi o działalność basenów, aquaparków i siłowni, zostanie ona zawieszona.